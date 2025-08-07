Jeffrey Crawford “Lazlow” Jones, noto per aver interpretato se stesso come speaker radiofonico sin da GTA III, ha recentemente espresso dubbi sulla sua partecipazione a GTA 6. In un'intervista a Nerd Reactor ha dichiarato:

«Ho lasciato Rockstar nel 2020, quindi non credo proprio che tornerò nel franchise»

Riflettendo sia sul suo distacco da Rockstar Games che sul nuovo corso della sua carriera.

Lazlow ha partecipato attivamente al franchise per circa vent’anni: ha ideato, scritto e condotto programmi radiofonici iconici nei capitoli da GTA III fino a GTA V, contribuendo anche alle missioni stagionali del personaggio in quest’ultimo titolo.

Tuttavia, dopo il suo addio a Rockstar nel 2020, Jones si è trasferito presso Absurd Ventures, studio co-fondato con Dan Houser (anch’egli ex-Rockstar), dedicandosi a nuovi progetti multimediali quali fumetti, podcast e giochi originali.

L’assenza quasi sicura di Lazlow rappresenta una svolta significativa per il prossimo episodio del franchise, previsto per il 26 maggio 2026 su PS5 e Xbox Series X|S. Il suo personaggio è stato per anni uno dei riferimenti satirici più amati, legati alla cultura pop e alla tradizione radiofonica di GTA.

Tuttavia, la sua non partecipazione non sembra influire sullo sviluppo del gioco, attualmente in corso senza conferme ufficiali sul cast dei personaggi.

Absurd Ventures, nel frattempo, ha annunciato l’intenzione di pubblicare la sua prima serie open-world (ambientata nell’universo A Better Paradise) con il supporto di Smilegate. Lazlow ha sottolineato il clima creativo dello studio:

«Qui ritrovo quella creatività grezza che c’era nei primi anni di Rockstar. Lavoriamo su tanti progetti diversi e ognuno contribuisce con idee nuove»

Restano ancora molte incognite su GTA VI, inclusi i ruoli dei protagonisti Jason e Lucia, il ritorno di Vice City come ambientazione e i possibili cameo di personaggi storici. Resta da vedere se Rockstar sceglierà di inserire cameo nostalgici o personalità del passato, ma per ora, Lazlow ha chiarito che, molto probabilmente, non tornerà nel franchise.