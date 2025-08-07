Le novità estive di Nintendo non sono ancora finite: da oggi 7 agosto 2025 potremo infatti assistere a un nuovo evento organizzato dalla casa di Super Mario, ancora una volta dedicato alle produzioni di terze parti.
Se con il Nintendo Direct Partner Showcase abbiamo assistito ad alcune delle produzioni tripla-A più interessanti in arrivo su Switch 2 (che trovate su Amazon), con il Nintendo Indie World Showcase si darà spazio a tutti quei titoli in arrivo da sviluppatori indipendenti, ma che potrebbero attirare l'attenzione di chi ha dato fiducia alle nuove console o di chi continua a restare fedele alle prime piattaforme ibride.
Il Nintendo Indie World Showcase di oggi inizierà a partire dalle ore 15.00: l'evento verrà trasmesso direttamente sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia.
Sarà possibile seguire la diretta anche all'interno di questa notizia, tramite il video in embed che troverete qui di seguito: non dovete fare altro che tornare su questa pagina pochi istanti prima dell'avvio.
Lo showcase durerà all'incirca 15 minuti e sarà dedicato esclusivamente alle produzioni indipendenti: non aspettatevi dunque grandi produzioni Nintendo o ulteriori tripla-A importanti, già visti nel corso del Partner Showcase.
Il fatto che si tratti di uno show dedicati ai videogiochi indie ha inevitabilmente riacceso le speranze di chi vorrebbe rivedere in azione Hollow Knight Silksong, ma dobbiamo avvisarvi che la sua inclusione a oggi appare molto improbabile, stando alle ultime indiscrezioni.
Considerando inoltre che il titolo di Team Cherry sarà presentato anche da Xbox durante la Gamescom, è difficile ipotizzare che Nintendo possa svelarci novità particolarmente interessanti al riguardo.
In ogni caso, devo ricordarvi anche che la casa di Kyoto non ha ancora confermato alcun dettaglio più preciso su questo Nintendo Indie World Showcase: se dovessero emergere annunci particolarmente interessanti, ve li riporteremo prontamente sulle nostre pagine.
Anche la nostra redazione seguirà infatti l'evento insieme a voi: possiamo solo incrociare le dita su potenziali annunci degni di nota.