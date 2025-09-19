Threezero ha ufficialmente aperto i preordini per il nuovo DLX Jazz, una straordinaria action figure che riproduce con fedeltà il personaggio visto nel film live-action Transformers del 2007. Nel lungometraggio diretto da Michael Bay, Jazz ricopre il ruolo di vice-comandante degli Autobot al fianco di Optimus Prime, e questa versione in scala collezionistica promette di riportare in vita ogni dettaglio che ha conquistato i fan.

Jazz DLX - Threezero

Il risultato del meticoloso lavoro del team di ricerca e sviluppo di Threezero si traduce in una figura che unisce qualità premium e altissima versatilità. Con i suoi 19 cm di altezza, Jazz è realizzato con un solido telaio interno in lega metallica pressofusa, che assicura robustezza e una sensazione di esclusività al tatto. Grazie ai 65 punti di articolazione, l’action figure permette di realizzare pose dinamiche e naturali, ideali sia per l’esposizione che per la ricreazione delle iconiche scene del film.

Un altro aspetto di rilievo è la cura maniacale del dettaglio estetico: strati multicolore di vernice e tecniche di invecchiamento tipiche di Threezero ricreano perfettamente graffi, abrasioni e segni di battaglia, restituendo un aspetto realistico e vissuto. A rendere Jazz unico all’interno della linea DLX è la presenza delle dita completamente articolate: tutte le otto dita di entrambe le mani possono essere mosse indipendentemente, aprendo a infinite possibilità di posa e di interazione.

La versione Deluxe si distingue inoltre per una serie di accessori esclusivi, tra cui una spina dorsale danneggiata, sette pezzi di armatura esterna rovinata e una base diorama altamente dettagliata. Quest’ultima riproduce la prima apparizione di Jazz nel film e può essere combinata con le future basi scenografiche delle altre figure Transformers DLX dedicate al film del 2007, offrendo ai collezionisti la possibilità di costruire un vero e proprio diorama di squadra.

Completano il set gli effetti luminosi potenziati: oltre agli occhi e al Crescent Cannon, ora anche i fari anteriori e posteriori sono illuminabili. Il design include inoltre uno scudo oculare traslucido rimovibile, che consente di ricreare fedelmente le diverse espressioni del personaggio.

Prezzo e data di uscita

Il DLX Jazz di Threezero sarà disponibile al prezzo indicativo di 230,00 euro, con distribuzione prevista tra maggio e giugno 2026 tramite il distributore ufficiale Cosmic Group.