Abbiamo avuto l'opportunità di intervistare in esclusiva Graeme Davis. una delle figure più influenti nel panorama dei giochi di ruolo. Dave ha condiviso con noi il suo approccio creativo, le sue esperienze professionali e le sue riflessioni sull’evoluzione del settore.

Chi è Graeme Davis?

Graeme Davis è un autore e designer britannico che ha lasciato un segno indelebile nell’industria dei giochi di ruolo e della narrativa interattiva. La sua carriera, iniziata negli anni ’80, si è sviluppata lungo decenni di cambiamenti e innovazioni, rendendolo uno dei più rispettati creatori del settore.

Il suo percorso artistico è strettamente legato al leggendario Warhammer Fantasy Roleplay (WFRP), per cui ha contribuito alla creazione della prima edizione, definendo il tono cupo e realistico che ha caratterizzato il Vecchio Mondo. La sua capacità di fondere elementi classici del fantasy con spunti originali, come l’introduzione di tecnologie naniche steampunk e armi da fuoco rudimentali, ha reso l’ambientazione di WFRP un punto di riferimento per generazioni di giocatori.

Oltre a Warhammer, Davis ha lavorato su numerosi altri progetti, collaborando con editori di fama come Green Ronin, Free League Publishing e Chaosium. Tra i suoi lavori più recenti spiccano le espansioni per Vaesen, un gioco di ruolo che esplora il folklore nordico, con particolare attenzione alla mitologia di Gran Bretagna e Irlanda. Davis è anche l’autore di diversi bestiari del folklore, come quelli per Chivalry & Sorcery e Land of the Rising Sun, in cui dimostra la sua passione per creature mitiche e leggende locali.

Non limitandosi ai giochi da tavolo, Davis ha esplorato anche il mondo dei videogiochi e della narrativa. Il suo romanzo Blood and Honor, ambientato nel mondo di Eberron di Dungeons & Dragons, dimostra la sua versatilità e la capacità di adattarsi a diversi media narrativi.

Graeme Davis è oggi un punto di riferimento non solo per la sua esperienza, ma anche per la sua costante voglia di innovare. Il suo lavoro con progetti come MythWalker, un GDR geolocalizzato per dispositivi mobili, dimostra che è sempre alla ricerca di nuovi modi per portare la narrazione e il gioco a nuovi livelli.