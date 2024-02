Ora potete stare SICURI in auto con questa dash cam: è in SCONTO del 26%!

Se siete abituali viaggiatori, pendolari o semplicemente desiderate un viaggio sicuro, potreste aver considerato l'acquisto di una dash cam, cercando tra le varie opzioni disponibili quella più adatta alle vostre esigenze e al vostro budget. Per coloro che stanno pensando all'acquisto di questo dispositivo per la prima volta, vi segnaliamo che su Amazon è attualmente disponibile in sconto un'ottima dash cam, la 70mai Omni, prodotta dall'omonima azienda emergente, venduta a soli 118,91€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 159 euro!

Dash Cam 70mai Omni, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam 70mai Omni è una scelta pratica per chiunque voglia dotarsi di un sistema di sicurezza efficace, utile in caso di incidenti, tentativi di furto o altre situazioni simili. Con la sua capacità di rotazione a 360°, è ideale per gli automobilisti che desiderano monitorare ogni angolo intorno al proprio veicolo, mentre la visione notturna di alta qualità la rende adatta anche a viaggiare di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo riprese chiare e dettagliate.

Grazie alla memoria eMMC da 64GB, che consente registrazioni in time-lapse e in loop senza interruzioni, è perfetta per monitorare il veicolo 24 ore su 24 in modalità parcheggio. La dash cam include anche intelligenza artificiale per la rilevazione dei movimenti, in modo che la registrazione si attivi solo quando necessario, garantendo funzionalità e lunga autonomia.

Con tecnologie di supporto come la PureCelPlus-S HDR, che offre una qualità dell'immagine superiore anche in condizioni di scarsa illuminazione, e un GPS integrato per tracciare dati e posizioni in tempo reale, questa dash cam è compatta, funzionale e conveniente: con lo sconto del 26% di cui potete approfittare, è la soluzione ideale per tenere al sicuro la vostra auto.

