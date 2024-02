PREZZO SUPER: ASUS Vivobook Flip S14 ora a soli 599€!

Scegliere un ottimo notebook per studio e lavoro non sempre è facile, soprattutto se ciò che è importante (come dovrebbe essere) è trovare un ottimo rapporto qualità/prezzo. A venirci incontro ci sono però opportunità come quella che oggi potete cogliere su ASUS Vivobook Flip S14, che trovate in sconto del 14%: significa che potete riceverlo a casa, direttamente da Amazon, a soli 599€, con un bel risparmio rispetto al prezzo solito di 699€ e a quello di listino di 799€.

ASUS Vivobook Flip S14, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS Vivobook Flip S14 è un laptop che sarà sicuramente apprezzato da chiunque cerchi un dispositivo estremamente flessibile, in grado di soddisfare sia le esigenze lavorative che quelle di intrattenimento in movimento. Con un display touchscreen NanoEdge da 14 pollici incastonato in un elegante telaio in alluminio, questo notebook può essere utilizzato sia come un tradizionale computer portatile che come un tablet, grazie alla sua resistente cerniera a 360°. La sua struttura leggera, con un peso di soli 1,5 kg e un profilo ultrasottile, lo rende il compagno di viaggio perfetto.

Con un potente processore Intel Core di Tredicesima generazione i3-1315U, supportato da 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 256 GB, il Vivobook Flip S14 è consigliato per coloro che necessitano di prestazioni affidabili e immediate. Si adatta perfettamente a attività quotidiane di produttività, ma è altrettanto adatto per godersi contenuti multimediali in alta definizione o partecipare a videoconferenze fluide grazie al Wi-Fi 6E.

È un ottimo compagno per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia che vogliono un dispositivo che si adatti al loro stile di vita dinamico, e tutto ciò al prezzo incredibilmente conveniente di soli 599€! Considerando il significativo risparmio di 200 euro rispetto al prezzo di listino, consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta se cercate uno dei migliori rapporti qualità/prezzo sul mercato.

