Immortals Fenyx Rising a soli 8€: preparatevi a salvare gli dei!

Mentre aspettate l'uscita del pre-order di Assassin's Creed Shadows, oggi vi consigliamo un altro gioco emozionante. Immortals Fenyx Rising è un'affascinante avventura nella mitologia, disponibile al prezzo di soli 8€ anziché 59,99€, offrendovi uno sconto incredibile dell'87%! Nei panni di Fenyx, vi imbarcherete in una missione epica per salvare gli dei della Grecia da un'oscura maledizione. Un mondo aperto ricco di enigmi e sfide vi aspetta, offrendovi un'avventura senza eguali dove il destino del mondo è nelle vostre mani.

Immortals Fenyx Rising per PC, chi dovrebbe acquistarlo?

Immortals Fenyx Rising è un'opzione ideale per gli appassionati di mitologia e avventura. Raccomandato dai 12 anni in su, vi immerge in una narrazione epica dove l'antica Grecia è in pericolo e solo il giocatore, nei panni dell'eroica semidivinità Fenyx, può salvare gli dei da una maledizione. Grazie alla sua ricca componente di combattimento e l'ampio ventaglio di poteri divini da padroneggiare, come la spada di Achille e le ali di Dedalo, Immortals Fenyx Rising soddisferà chi ama misurarsi con sfide intense e strategiche, inclusi scontri con mostri mitologici come ciclopi e Medusa.

Chi apprezza l'esplorazione troverà invece vasti orizzonti in un mondo aperto, ricco di enigmi da risolvere e paesaggi ispirati alle leggende delle divinità greche. Per chi cerca un'esperienza personalizzata, il gioco offre la possibilità di customizzare il proprio avatar, riflettendo la propria identità nel mondo virtuale.

Offerto inizialmente a 59,99€ e ora disponibile solo per 8€, Immortals Fenyx Rising rappresenta un'opportunità imperdibile per immergersi in un'avventura mitologica senza precedenti. Questo gioco abbina strategia, avventura e azione, rendendolo perfetto per i gamer alla ricerca di una sfida epica e di una narrazione profonda. Con il suo sconto significativo, è il momento ideale per acquistarlo e vivere una storia immortale piena di eroismo, miti e sfide divine.

Vedi offerta su Amazon