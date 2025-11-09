Capitan America riparte dal numero 1 e con un cambio nelle sue origini che non ha mancato di far discutere anche in Italia dove l'albo è stato pubblicato in anteprima a Lucca Comics & Games 2025. Proprio durante la manifestazione - grazie all'ospitalità di Panini Marvel - abbiamo potuto chiacchierare di questo rilancio e di molto altro con il vulcanico Chip Zdarsky.

Prodotto in caricamento

Chip Zdarsky è l'alter ego fumettistico del giornalista, scrittore e illustratore canadese Steve Murray. Per oltre un decennio ha collaborato col quotidiano di Toronto National Post, firmando anche – con il suo vero nome – la striscia umoristica Extremely Bad Advice. Con l'alias di Zdarsky ha dato vita, fra le altre cose, a produzioni indipendenti come Prison Funnies e Monster Cops.

È inoltre co-creatore, insieme a Matt Fraction, e disegnatore di Sex Criminals (Image), vincitrice nel 2014 di un Eisner Award come migliore nuova serie. Per la Marvel, dopo Howard the Duck e Star-Lord, si è occupato di Marvel 2-in-One, Peter Parker: The Spectacular Spider-Man (aggiudicandosi un altro premio Eisner), Namor: The Best Defense, Spider-Man: Life Story e Invaders.

È stata poi la volta di un lungo, acclamato ciclo di Daredevil (comprendente anche l’evento Devil’s Reign) e della miniserie X-Men/Fantastic Four. Per la Image ha pubblicato Stillwater e Newburn, e per la DC ha sceneggiato vari titoli con protagonista il Cavaliere Oscuro, a partire dall’ammiraglia Batman, oltre alla miniserie Justice League: Last Ride. La sua produzione Marvel più recente comprende Avengers – Il Crepuscolo: Vendicare il Futuro e il rilancio di Captain America insieme a Valerio Schiti. In occasione del nuovo crossover tra la DC e la Casa delle Idee – Deadpool/Batman, in uscita in italiano in anteprima a Lucca Comics & Games 2025 – ha scritto una storia breve con protagonisti Wonder Woman e lo stesso Capitan America.