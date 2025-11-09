Capitan America riparte dal numero 1 e con un cambio nelle sue origini che non ha mancato di far discutere anche in Italia dove l'albo è stato pubblicato in anteprima a Lucca Comics & Games 2025. Proprio durante la manifestazione - grazie all'ospitalità di Panini Marvel - abbiamo potuto chiacchierare di questo rilancio e di molto altro con il vulcanico Chip Zdarsky.
Chip Zdarsky è l'alter ego fumettistico del giornalista, scrittore e illustratore canadese Steve Murray. Per oltre un decennio ha collaborato col quotidiano di Toronto National Post, firmando anche – con il suo vero nome – la striscia umoristica Extremely Bad Advice. Con l'alias di Zdarsky ha dato vita, fra le altre cose, a produzioni indipendenti come Prison Funnies e Monster Cops.
È inoltre co-creatore, insieme a Matt Fraction, e disegnatore di Sex Criminals (Image), vincitrice nel 2014 di un Eisner Award come migliore nuova serie. Per la Marvel, dopo Howard the Duck e Star-Lord, si è occupato di Marvel 2-in-One, Peter Parker: The Spectacular Spider-Man (aggiudicandosi un altro premio Eisner), Namor: The Best Defense, Spider-Man: Life Story e Invaders.
È stata poi la volta di un lungo, acclamato ciclo di Daredevil (comprendente anche l’evento Devil’s Reign) e della miniserie X-Men/Fantastic Four. Per la Image ha pubblicato Stillwater e Newburn, e per la DC ha sceneggiato vari titoli con protagonista il Cavaliere Oscuro, a partire dall’ammiraglia Batman, oltre alla miniserie Justice League: Last Ride. La sua produzione Marvel più recente comprende Avengers – Il Crepuscolo: Vendicare il Futuro e il rilancio di Captain America insieme a Valerio Schiti. In occasione del nuovo crossover tra la DC e la Casa delle Idee – Deadpool/Batman, in uscita in italiano in anteprima a Lucca Comics & Games 2025 – ha scritto una storia breve con protagonisti Wonder Woman e lo stesso Capitan America.
Domenico Bottalico
La sliding timescale è uno strumento da sempre usato nei comics soprattutto di supereroi, l'hai usato in maniera "importante" nel rilanciare Capitan America. Perché modificare le sue origini proprio oggi e prendendo come punto di riferimento un evento così traumatico della storia americana moderna?
Chip Zdarsky
Quando Captain America si risveglia dal ghiaccio, sono passati 70 anni. Quindi all'improvviso diventa più una storia di fantascienza. Ho pensato che fosse davvero interessante, proprio l'idea di modernizzare un po' la storia facendo sì che lui uscisse dal ghiaccio dopo l'11 settembre. Era un contesto molto particolare, avere Steve Rogers che si risveglia dal ghiaccio all'ombra dell'11 settembre.
Domenico Bottalico
Come ha reagito il pubblico americano a questo nuovo contesto? Cosa avevi in mente e qual è stata la tua percezione di come i lettori americani abbiano reagito a questo cambiamento?
Chip Zdarsky
Mi sembrava fosse il momento di farlo. Perché nella timeline Marvel tutto è accaduto in circa 10 anni. Il fatto che siano passati 24 anni dall'11 settembre significa semplicemente che tutto è successo dopo. Mi è sembrano quindi il momento di affrontare davvero quell'avvenimento. Per quanto riguarda i lettori americani, semplicemente non ascolto i miei lettori. Non ascolto nessuno dei miei lettori. Ma ascolto i miei editor e i miei colleghi scrittori. E a tutti è davvero piaciuto. E alla Marvel sono davvero contenti. Quindi questo rende felice anche me. Scrivo una storia per me stesso per assicurarmi che la ami e per fare in modo che anche i miei co-autori la amino. Valerio [Schiti - il disegnatore della serie] è un fan. Frank [Martin - colorista della serie] ai colori, è un fan. Quindi questa è la parte più importante per me. Assicurarmi che le persone con cui lavoro si godano la storia.
Domenico Bottalico
Tornando alla sliding timescale, l'hai usata in maniera molto diversa il Spider-Man: La storia della mia Vita. Come hai si padroneggia questo strumento in vari tipi di storie e con personaggi diversi?
Chip Zdarsky
Quando lavori nella continuity standard Marvel, devi tenere le timeline a mente. Perché ovviamente Flash Thompson non ha più combattuto in Vietnam ormai. Ci sono tutte queste storie che non hanno più molto senso. Quindi quando tratti i personaggi, devi affrontare la cosa. L'ho appena rifatto con Capitan America. Ma dopo anni di lavoro in Marvel, ho pensato che sarebbe stato divertente fare una storia in cui ignoriamo la timeline. E farla in tempo reale. Così è nato Spider-Man: La storia della mia Vita. A quanto pare, secondo l'editor, molti scrittori avevano avuto quell'idea prima. Penso che quando lavori a lungo in Marvel ti chiedi: e se i personaggi invecchiassero? Come sarebbe? Quindi sono stato molto grato che abbiano accettato la mia idea di fare quella storia. Perché alla gente è sembrata piacere.
Domenico Bottalico
Hai scritto anche Amazing Spider-Man. È un tipo diverso di Spider-Man, secondo te? In cosa lo Spider-Man di La Storia della mia Vita è diverso da Peter Parker e dallo Spider-Man delle serie regolari e dallo Spider-Man "ufficiale"?
Chip Zdarsky
Direi: semplicemente il fatto che non invecchia. Ci sono alcuni progetti Marvel che faccio, come Avengers – Il Crepuscolo: Vendicare Il Futuro o Spider-Man: La storia della mia Vita o Spider-Man: L'Ombra del Ragno che sono fuori continuity. Quindi sei abbastanza libero di fare quello che vuoi. Così puoi cambiare di più i personaggi. Mi piace scrivere lo Spider-Man Marvel standard. Ma puoi cambiare i personaggi solo fino a un certo punto. Perché le cose che tutti amano del personaggio devono rimanere fedeli da uno scrittore all'altro. Quindi è bello poter scrivere storie come Spider-Man: La Storia della mia Vita, in cui puoi fare ciò che vuoi. Questa è la grande differenza. Lo Spider-Man della Marvel standard ha 28 anni. Avrà sempre 28 anni. Single, in difficoltà, non riesce a tenersi un lavoro. E penso che questo sia essenziale per quel personaggio. Ma è divertente immaginare: e se potessimo fare altro con il personaggio? Ecco perché ho scritto Spider-Man: La Storia della mia Vita.
Domenico Bottalico
Secondo te, la continuity è uno strumento difficile da usare oggi? Pensi che sia troppo rigida dal tuo punto di vista di scrittore?
Chip Zdarsky
No, è una cosa da cui trai beneficio. E che devi saper navigare. Ti aiuta, eccoti un esempio. Sto scrivendo una storia in cui un autobus colpisce una vecchietta e lei muore. Al lettore non importa. Se faccio investire da quell'autobus la cara zia May, al lettore importa. E questo grazie alla continuity. È grazie a tutto il lavoro avvenuto prima di me che ha costruito quel personaggio. Così posso usare quell'emozione che il lettore ha già, per vendere le mie storie. Quindi la continuity aiuta perché è qualcosa di già integrato per me come scrittore. Posso giocarci. Posso farci quello che voglio. Ovviamente ci sono certe cose che, essendo una storia in corso, non puoi fare. Non posso far uccidere a Batman il Joker perché cambierebbe entrambi i personaggi. Cambierebbe Batman più avanti e cambia Joker subito perché ora è morto. Quindi devi rispettare la continuity e ciò che le case vogliono fare con i personaggi dopo che tu te ne sei andato. Quindi è qualcosa che devi sempre tenere a mente. Non la vedo come una grande restrizione perché se la mia storia dipende da Batman che uccide il Joker, probabilmente dovrei pensare a una nuova storia.
Domenico Bottalico
Secondo te, alla fine di The Killing Joke, Batman uccide il Joker: è questa la lettura corretta della fine?
Chip Zdarsky
L'ho appena riletto. Grant Morrison che ne parlava. Non l'avevo notato. Ma, voglio dire, è molto aperto all'interpretazione. Però sì, insomma, certo, quel tipo di lettura ha senso. Ed è un modo intelligente di farlo perché puoi negarlo e la DC può dire di no. Però sì, quella lettura un po' mi piace.
Domenico Bottalico
Hai catturato l'attenzione dei lettori Marvel e dei fan con Howard the Duck. Quanto è stato divertente scriverlo?
Chip Zdarsky
Dicono sia uno dei personaggi più sciocchi dell'Universo Marvel. Non mi dispiace. Non mi dà fastidio. Non mi dà affatto fastidio. Perché con quei personaggi puoi fare quello che vuoi. Come scrittore non mi sono mai sentito libero come con Howard the Duck. Perché a nessuno interessava. Quindi puoi fare quello che vuoi con Howard. E siccome era il mio primo lavoro in Marvel, continuavo a infilare tutte le guest star dentro. Perché pensavo: questa è la mia unica occasione per scrivere Spider-Man o She-Hulk o i Guardiani. Non sapevo che poi avrei avuto una carriera facendo questo. Quindi è stato un progetto divertente perché ho potuto metterci dentro di tutto. E sì, i personaggi più sciocchi sono i migliori.
Domenico Bottalico
Ma resta comunque un personaggio amatissimo dai fan. Perché, secondo te?
Chip Zdarsky
Sì, decisamente. Ne firmo tantissimi quando sono in giro. Perché è un tipo di personaggio molto diverso dagli stereotipi o dai personaggi standard Marvel. Sì, penso che questo lo renda unico. E la Marvel non fa molti fumetti umoristici, in realtà. Pochissimi, davvero. Non credo che al momento facciano altro se non qualche Jeff the Land Shark, che è eccellente. Perché l'umorismo è difficile. È difficile perché ognuno ha un diverso senso dell'umorismo. Tornando all'autobus, posso far sentire tristi la maggior parte delle persone facendo investire qualcuno da un autobus. Non posso far ridere la maggior parte delle persone con una battuta in Howard the Duck. Perché ognuno ha un diverso senso dell'umorismo. Quindi è molto difficile vendere fumetti comici. Ma la nostra run su Howard, mia e di Joe Quinones, penso che il fatto di essere riusciti a fare tipo 20 numeri e raccontare davvero una storia completa, così che non fosse solo gag: era una grande storia. Credo che questo abbia aiutato molto. E penso che sia per questo che i lettori la comprano ancora oggi.
Domenico Bottalico
A proposito dei personaggi amati dai fan, hai scritto probabilmente la versione definitiva di Daredevil degli ultimi, non so, 10 anni. Come ti sei approcciato al personaggio?
Chip Zdarsky
Grazie. Be', è simile a Howard the Duck. Perché Daredevil è un personaggio con cui puoi fare molto di più rispetto a molti altri. Perché non è negli Avengers, non è negli X-Men, non è nei Fantastici Quattro, è una cosa a sé. E poi tutti gli autori prima di te hanno fatto storie così belle da spingere davvero ciò che la Marvel fa. E la Marvel è abbastanza brava a lasciarti fare quello che vuoi fare. Quindi il mio approccio è stato partire da un atto di violenza con cui non potresti davvero iniziare, diciamo, con Spider-Man. Tipo lui che uccide accidentalmente qualcuno. E poi affrontare le conseguenze di ciò. Sai, l'ho detto spesso: ho scritto Daredevil in cui lui non indossava il costume per tipo 12 numeri o giù di lì. Se lo facessi con Spider-Man, sarei nei guai. Ogni numero Spider-Man deve avere quel costume. Mentre Daredevil, essendo un fumetto un po' più per, non direi lettori anziani, ma di certo più orientato agli adulti, ti permette di raccontare storie più adulte con temi più adulti, credo.
Domenico Bottalico
Pensi che i lettori Marvel cercassero uno spazio, un vuoto da riempire dopo la serie Netflix?
Chip Zdarsky
Penso che abbia aiutato molto. La cosa divertente è che, quando ho iniziato a scrivere Daredevil, lo show era ancora in onda. E quindi dovevo mostrare la mia sceneggiatura e le mie idee a tantissime persone. Perché rendeva il libro più importante. Poi la serie è stata cancellata. E forse ero l'unica persona sul pianeta ad essere felice che lo show fosse stato cancellato. Perché così non dovevo più affrontare tutte le note delle persone sopra di me. Perché mi hanno lasciato in pace.
Domenico Bottalico
In Deadpool/Batman, hai scritto una storia con Capitan America e Wonder Woman. Un racconto legato alla legacy dei due personaggi. Come ti è venuta l'idea di far incontrare Wonder Woman e Steve Rogers e farli interagire in quel modo?
Chip Zdarsky
La Marvel mi ha contattato e ha detto che stavano facendo questo progetto. E hanno detto che potevo usare Wonder Woman. E con chi avrei dovuto affiancarla? Avevano una lista di personaggi. E io ho detto: be', Capitan America. Perché potevamo fare un'ottima cosa ambientata nella Seconda guerra mondiale. Ma poi ho iniziato a pensarci: è molto simile a Howard the Duck, dove pensavo fosse la mia unica possibilità di scrivere un fumetto Marvel. Questa probabilmente è la mia unica possibilità di scrivere un crossover Marvel/DC. Quindi volevo andare all-in. Volevo che Terry [Dodson - disegnatore della storia] disegnasse Galactus che combatte con personaggi Marvel e DC. Volevo citare tutta la loro storia. Perché pensavo: questa è la mia unica occasione. Farò tutto quello che voglio in otto pagine. Questo l'ha reso ancora più divertente, proprio combinare completamente quegli universi. Perché ho chiesto loro: quali sono le regole per questo? E loro: non ci sono regole. Allora ho detto: fantastico, mi scatenerò.
Prodotto in caricamento
Domenico Bottalico
È probabilmente la storia migliore dell'albo...
Chip Zdarsky
Grazie mille. Anche se non sono d'accordo.
Domenico Bottalico
L'ultima domanda riguarda la tua collaborazione con i disegnatori italiani. Prima Marco Checchetto, ora Valerio Schiti. Secondo te, perché i disegnatori italiani sono così bravi e ricercati in questo momento?
Chip Zdarsky
Oh, sì. Amo i disegnatori italiani. Voglio dire, non saprei, perché non vivo qui. Quindi non so se quello che mangiano o bevono crea questi poteri. Marco e Valerio sono artisti molto diversi. La caratteristica di Marco è che non riesce a disegnare nessuno che non sia bellissimo. Non so se sia una cosa italiana o no. E Valerio è così veloce e diligente. Credo si sia formato per essere architetto. Quindi tutto è perfetto a livello strutturale. Sì, sono incredibili. Sono così fortunato a lavorare con loro.