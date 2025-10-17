Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Marvel ha diffuso il calendario completo delle uscite di ottobre 2025. Da segnalare il Marvel Multiverse Role-Playing Game: Core Rulebook e il graphic novel Gli Avengers nella Trappola della Veracità!

Amazing Spider-Man 3 – Marvel Vs. Capcom Variant

Si conclude qui la prima saga del nuovo corso: Punto e a capo! Il ritorno dell’originale Hobgoblin! Roderick Kingsley scatena la sua ira sui cari di Peter Parker! Fidatevi: è uno scontro che Spider-Man dovrà vincere a tutti i costi!

Gli Avengers nella Trappola della Veracità!

Cosa succede quando gli Eroi più potenti della Terra scoprono chi, e soprattutto cosa, sono veramente? Entrato in possesso di un’arma dal potere inimmaginabile, Loki ha in mente di compiere i suoi malvagi piani… Gli Avengers provano a fermarlo, ma scoprono che quell’arma minaccia di distruggere la realtà! Da Chip Kidd e Michael Cho, una storia che esamina il concetto di realtà nei fumetti nel modo più stiloso!

Gli Incredibili X-Men Vol. 1 [Marvel Masterworks]

Il primo Marvel Masterworks dedicato agli X-Men moderni! Per soccorrere i suoi studenti prigionieri su Krakoa, il Professor X deve riunire un nuovo team di mutanti… e il mondo dei comics non sarà mai più lo stesso! Ma riusciranno Tempesta, Wolverine, Nightcrawler, Colosso, Banshee, Thunderbird, Sole Ardente e Ciclope ad agire come una squadra? Un volume ricco di contenuti extra e dietro le quinte che gettano luce sulla genesi di una vera e propria pietra miliare del fumetto supereroistico.

Amazing Spider-Man di J.M. Straczynski Vol. 4 – Il Libro di Ezekiel [Marvel Masterseries]

Chi è il misterioso Ezekiel Sims? È un amico o un nemico di Spider-Man? Per Peter Parker è giunto il momento di scoprire cosa si nasconde dietro la facciata di Ezekiel. Ha inizio Peccati dal passato, una delle più sconvolgenti saghe della storia del Tessiragnatele! Due nuovi nemici appaiono sulla scena, e la loro identità è legata alla più grande sconfitta che Spidey abbia mai subito.

Fall of the House of X / Rise of the Powers of X [Marvel Deluxe]

Il sogno della nazione mutante di Krakoa va in frantumi sotto i colpi di Orchis… ma con gli X-Men dispersi o uccisi, Xavier in esilio e Ciclope in arresto è davvero tutto finito? Nel frattempo, in una dimensione ultraterrena, si combatte contro l’ascesa di un dio malvagio: il Dominio. Il volume che chiude il lungo ciclo dell’era krakoana, che ha ridefinito per sempre il mondo mutante. Un tributo al passato, uno sguardo al futuro degli Uomini-X firmato dai più grandi autori del momento e una storia rivelatrice di Chris Claremont e Salvador Larroca!

Il calendario completo delle uscita Panini Marvel di ottobre 2025

09 ottobre 2025

16 ottobre 2025

23 ottobre 2025

Venom: Venom War 7

Carnage: Simbiosi Necrosi 2

Magik: Scatenata 1

Ultimate X-Men 18

Ultimate Wolverine 8

Ultimate Black Panther 19

Ultimate Spider-Man 20

Ultimate Spider-Man: Incursion 4

Amazing Spider-Man 4

30 ottobre 2025