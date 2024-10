Il Black Friday è arrivato sul sito di Samsung: smartphone, monitor gaming e tanto altro con SCONTI FINO AL 40%!

Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità del Black Friday 2024 di Samsung Italia! Dal 30 ottobre all'8 novembre 2024, a partire dalle ore 9:00, avrete la possibilità di ottenere fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti imperdibili, tra cui smartphone, televisori, elettrodomestici e monitor a prezzi speciali. Questa è l’occasione perfetta per rinnovare la vostra tecnologia e rendere la vostra casa ancora più smart.

Vedi offerta su Samsung

Offerte Black Friday Samsung, perché approfittarne?

Per rendere l'esperienza di acquisto ancora più conveniente, se decidete di acquistare con il Finanziamento Tasso Zero, avrete la possibilità di pagare la prima rata a gennaio 2025. Non dimenticate che la consegna è gratuita su tutto il catalogo, così potrete ricevere i vostri acquisti direttamente a casa senza alcun costo aggiuntivo.

Tra le tante offerte, vi segnaliamo Samsung Odyssey G8, un monitor da gaming dotato di risoluzione WQHD, refresh rate di 175Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms (GtG). Con compatibilità G-Sync, FreeSync Premium Pro e Dynamic Black Equalizer, questo monitor è perfetto per i gamer più esigenti. Non perdete l’occasione di comporre il vostro bundle ideale con altri prodotti Samsung e di rendere il vostro setup di gioco ancora più potente.

Molto interessante anche Samsung Galaxy Tab S9, il tablet con il display Dynamic AMOLED 2X più grande di sempre. Durevole e resistente all’acqua, questo tablet offre prestazioni senza precedenti grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2. Scoprite gli standard premium che i nuovi Galaxy Tab S9+ Series possono offrirvi!

Infine, non possiamo non menzionare l’offerta Samsung OLED 4K 77" S95D TV, dotato di un innovativo processore NQ4 AI Gen2. Con la tecnologia OLED Glare Free che minimizza i riflessi, l'Infinity Air Design per un profilo sottile ed elegante e l'audio Dolby Atmos & OTS+ per un'esperienza immersiva, questo televisore trasformerà il vostro modo di guardare film e serie TV.

Non lasciatevi sfuggire queste e tante altre incredibili promozioni del Black Friday! Visitate il sito di Samsung Italia e scoprite tutte le offerte speciali riservate a voi.

Vedi offerta su Samsung