Il Black Friday è arrivato anche su Sky: cinema, serie TV e sport a PREZZI INCREDIBILI!

Il Black Friday 2024 di Sky è finalmente arrivato, e porta con sé una serie di offerte imperdibili per chi vuole un intrattenimento di qualità a prezzi scontati! Solo fino al Cyber Monday del 2 dicembre, Sky ha pensato a un mix di promozioni ideali per nuovi clienti e per chi desidera ampliare il proprio pacchetto con vantaggi esclusivi. Potrete scegliere tra offerte su pacchetti TV (come calcio, sport, cinema e Sky + Netflix), smart TV Sky Glass e connettività Sky WiFi.

E per i clienti Sky TV, ci sono vantaggi extra! Solo online, Sky Wifi è disponibile per i già clienti a un prezzo speciale di 22,90€/mese per 12 mesi, con l’aggiunta di un buono regalo Amazon da 100€, grazie a Sky Extra. Un’opportunità unica per godersi la fibra veloce Sky e risparmiare su altre spese!

Vedi offerta su Sky

Offerte Black Friday di Sky, perché approfittarne?

Le offerte Sky sono attivabili sia online sia tramite operatore telefonico, e le modalità di pagamento e i vincoli di permanenza variano a seconda del pacchetto scelto. Non perdete questa occasione per accedere a un intrattenimento premium con sconti e promozioni imbattibili!

Tra le tante offerte, spiccano le seguenti:

Sky & Netflix: al prezzo di 14,90€ invece di 30€ al mese per 18 mesi, con un’attivazione di 19€ grazie a Sky Stream, potete accedere a Sky & Netflix, che include i migliori show di Sky TV e Netflix Base senza pubblicità. Avrete anche Sky Go per iniziare subito a guardare i vostri contenuti, e Sky Stream, un decoder pratico e facile da usare, che si collega al wifi e può seguirvi ovunque.

questa promozione, a partire da 24,90€ invece di 44€ al mese per 18 mesi, include un’incredibile selezione di contenuti: oltre a Sky & Netflix, vi offre Sky Cinema con le prime visioni e Paramount+ senza costi aggiuntivi. Con Sky Stream e Sky Go, potrete godervi subito il vostro intrattenimento preferito, ovunque vi troviate. Sky TV + Sky Sport: per gli appassionati di sport, l’offerta Sky TV + Sky Sport è disponibile a 24,90€ invece di 51,90€ al mese per 18 mesi, con un costo di attivazione di 19€. L’offerta include show, serie, documentari e news di Sky TV, oltre alla nuova UEFA Champions League e Sky Sport. Grazie a Sky Go e Sky Stream, potrete accedere facilmente ai vostri contenuti sportivi ovunque e in qualsiasi momento.

Non fatevi sfuggire queste e tante altre promozioni esclusive: il Black Friday e il Cyber Monday di Sky sono il momento perfetto per scegliere un intrattenimento di qualità a prezzi eccezionali!

