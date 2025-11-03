Un'altra edizione di Saturday Night's Main Event è passata agli archivi e questa volta le strade per il futuro si prospettano interessanti. Ecco cosa è andato in scena in quel di Salt Lake City nella serata di sabato 1 novembre.

WWE Women's Championship: Jade Cargill batte Tiffany Stratton

Dominio assoluto di Jade Cargill che ha sconfitto Tiffany Stratton interrompendo il suo regno di quasi un anno e diventano la nuova campionesa femminile di SmackDown.

WWE Intercontinental Championship - Triple Threat Match: Dominik Mysterio batte Rusev & Penta

Continua il regno di Dominik Mysterio, ancora una volta affidatosi alla sua scaltrezza per conservare il titolo. Rusev sembra avere la vittoria in pugno, ma Dominik ha fatto suonare la campanella prima del dovuto, traendolo in inganno.

Il wrestler bulgaro è stato poi colpito dal martello del timekeeper e poi messo al tappeto dalla frog splash del campione, confermatosi tale.

World Heavyweight Championship: CM Punk batte Jey Uso

Nel main event della serata CM Punk è riuscito a tornare nuovamente sul tetto del mondo, conquistando il World Heavyweight Championship reso vacante da Seth Rollins.

Niente da fare per Jey Uso che è dovuto soccombere a ben due GTS di fila. Cosa accadrà adesso?

Dove vedere SNME in streaming

Se non siete riusciti a seguirlo in diretta, l'evento è disponibile on demand sul canale YouTube della WWE, in forma del tutto gratuita.

Immagine di copertina via WWE