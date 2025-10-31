Tutto pronto per una nuova edizione di Saturday Night's Main Event, questa volta in programma da Salt Lake City. Tanti match titolati e nuove strade che si aprono, il tutto in programma per sabato 1 novembre.
WWE Women's Championship: Tiffany Stratton vs Jade Cargill
Le due si erano affrontate già in quel di SummerSlam ed era stata la campionessa in carica a uscirne vincitrice. Questa volta, però, Jade Cargill sembra essere più determinata che mai, soprattutto dopo il brutale assalto in quel di SmackDown.
Arriverà finalmente la sua ora o sarà ancora "Tiffy Time"?
WWE Intercontinental Championship - Triple Threat Match: Dominik Mysterio vs Penta vs Rusev
.@DomMysterio35 will be forced to defend his #ICTitle THIS SATURDAY against @PENTAELZEROM and Rusev in a Triple Threat Match at #SNME!— WWE (@WWE) October 28, 2025
📍 SALT LAKE CITY
🎟️ https://t.co/ZVabj84LVX pic.twitter.com/QwxMSd3AW1
World Heavyweight Championship: CM Punk vs Jey Uso
A seguito dell'infortunio di Seth Rollins, Raw si è trovato senza un campione assoluto. A contendersi il titolo vacante ci saranno ben due ex campioni: da un lato CM Punk, dall'altro Jey Uso. Chi uscirà vincitore da questo scontro?
A #SNME, @CMPunk e Jey Uso si contenderanno il World Heavyweight Title! Scopri la preview 👉 https://t.co/cZ86IyHAxm— WWE Italia (@WWEItalia) October 29, 2025
Non perderti lo show, live nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre a mezzanotte sul canale YouTube della WWE! pic.twitter.com/0FVp9u7jz6
Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes vs Drew McIntyre
L'American Nightmare ha già affrontato e sconfitto Drew McIntyre in quel di Wrestlepalooza, ma nelle ultime settimane non è sembrato essere al 100% dal punto di vista fisico.
Il wrestler scozzese è riuscito a indebolirlo fisicamente e mentalmente, promettendo al mondo intero di finire la sua storia e diventare il prossimo campione. Sarà davvero così?
Dove vedere SNME in streaming
L'evento sarà disponibile nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre, in diretta e in maniera del tutto gratuita, sul canale YouTube ufficiale della WWE. Lo show inizierà a mezzanotte.
Immagine di copertina via WWE