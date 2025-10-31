Tutto pronto per una nuova edizione di Saturday Night's Main Event, questa volta in programma da Salt Lake City. Tanti match titolati e nuove strade che si aprono, il tutto in programma per sabato 1 novembre.

WWE Women's Championship: Tiffany Stratton vs Jade Cargill

Le due si erano affrontate già in quel di SummerSlam ed era stata la campionessa in carica a uscirne vincitrice. Questa volta, però, Jade Cargill sembra essere più determinata che mai, soprattutto dopo il brutale assalto in quel di SmackDown.

Arriverà finalmente la sua ora o sarà ancora "Tiffy Time"?

WWE Intercontinental Championship - Triple Threat Match: Dominik Mysterio vs Penta vs Rusev

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

World Heavyweight Championship: CM Punk vs Jey Uso

A seguito dell'infortunio di Seth Rollins, Raw si è trovato senza un campione assoluto. A contendersi il titolo vacante ci saranno ben due ex campioni: da un lato CM Punk, dall'altro Jey Uso. Chi uscirà vincitore da questo scontro?

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes vs Drew McIntyre

L'American Nightmare ha già affrontato e sconfitto Drew McIntyre in quel di Wrestlepalooza, ma nelle ultime settimane non è sembrato essere al 100% dal punto di vista fisico.

Il wrestler scozzese è riuscito a indebolirlo fisicamente e mentalmente, promettendo al mondo intero di finire la sua storia e diventare il prossimo campione. Sarà davvero così?

Dove vedere SNME in streaming

L'evento sarà disponibile nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre, in diretta e in maniera del tutto gratuita, sul canale YouTube ufficiale della WWE. Lo show inizierà a mezzanotte.

Immagine di copertina via WWE