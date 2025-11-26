Un'edizione davvero scoppiettante quella delle Survivor Series che quest'anno attende i fan della WWE. Ritornano i WarGames, al maschile e al femminile, e John Cena disputerà il suo penultimo incontro in carriera Ecco l'elenco dei match in programma al PLE che si terrà a San Diego, California.
Women's WarGames Match: AJ Lee, Rhea Ripley, Iyo Sky, Charlotte Flair & Alexa Bliss vs Becky Lynch, Nia Jax, Kairi Sane, Asuka & Lash Legend
Dopo il match a WrestlePalooza in coppia con il compagno CM Punk, AJ Lee torna sul ring e lo fa debuttando all'interno dei WarGames. Due team interamente al femminile, ricchi di starpower. Chi si porterà a casa la vittoria?
Women's World Championship: Stephanie Vaquer vs Nikki Bella
Durata pochissimo l'alleanza tra Nikki Bella e Stephanie Vaquer. La prima ha attaccato la campionessa in carica, mostrando la sua intenzione di volerle strappare il titolo.
Il match è stato sancito dopo Raw: chi uscirà da San Diego con il titolo femminile attorno alla vita?
WWE Intercontinental Championship: John Cena vs Dominik Mysterio
Dopo aver conquistato il titolo nella puntata di Raw del 10 novembre ed essere ufficialmente diventato Grand Slam Champion, John Cena si prepara a difenderlo nel suo penultimo match in carriera.
Il tutto avverrà alle Survivor Series e il suo avversario sarà l'ex campione, Dominik Mysterio, che per l'occasione giocherà in casa.
Men's WarGames Match: Cody Rhodes, CM Punk, Jey Uso, Jimmy Uso & Roman Reigns vs Brock Lesnar, Bronson Reed, Bron Breakker, Drew McIntyre & Logan Paul
Senza dubbio il WarGames con il più alto starpower di sempre. Riuscirà Cody Rhodes a guidare i suoi alleati alla vittoria o a sopraffare saranno i componenti della Vision, la stable di Paul Heyman, affiancati dal wrestler scozzese e dalla Beast?
Dove vedere Survivor Series in streaming
L'evento sarà visibile in diretta nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre a partire dall'1:00, come sempre in esclusiva sul WWE Network.
Per chi volesse seguirlo interamente in italiano, con commento di Luca Franchini e Michele Posa, Survivor Series sarà trasmesso su DMAX lunedì 1 dicembre alle 21:25.
Immagine di copertina via WWE