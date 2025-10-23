Un evento unico per un film irripetibile. I Love Lucca Comics & Games ha debuttato alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, dove ieri sera è stato presentato in anteprima ufficiale all’interno della sezione FreeStyle Arts.

Sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica e poi nella suggestiva cornice del MAXXI hanno sfilato il regista e sceneggiatore Manlio Castagna, il produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once Andrea Romeo, e il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina. Con loro anche Giulia Moretti (executive producer), la scrittrice Licia Troisi, Massimo Bianchini (Country Manager di Asmodee Italia), il rapper e produttore Frankie hi-nrg mc, il fumettista Roberto Recchioni, il direttore della fotografia Luca Ciuti, la montatrice Ilaria Cimmino e il compositore Fabio Antonelli.

A rappresentare la community del festival, erano presenti anche Martina D’Arco, Antonio Di Nuto, Iago e Gianluigi Rizzuti e Luigi Ruberto, insieme a una straordinaria parata di oltre 40 cosplayer. Tra loro, alcune delle star più amate del panorama internazionale come Leon Chiro, Elizabeth Rage, Nynphahri, Himorta, Gaia Giselle e Nives Sela. Un’esplosione di colori, energia e passione che ha portato sul tappeto rosso lo spirito autentico di Lucca Comics & Games, la manifestazione che ogni anno anima la città toscana con oltre 300.000 appassionati.

I Love Lucca Comics & Games al cinema solo per tre giorni

Dopo la premiere romana, I Love Lucca Comics & Games arriverà nelle sale italiane il 10, 11 e 12 novembre 2025, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. I biglietti disponibili a questo link.

Prodotto da All At Once (partner produttivo di I Wonder Pictures) in collaborazione con Lucca Crea, il film è la prima opera cinematografica a raccontare il festival dall’interno, restituendo – attraverso la forza del cinema – il ritratto corale e prismatico di una delle più straordinarie esperienze culturali del mondo. Il progetto nasce da un’idea di Andrea Romeo e Manlio Castagna, che ne firma regia e sceneggiatura, con la collaborazione di Giulia Giapponesi e Alessandro Diele e la supervisione editoriale di Anita Rivaroli.

A chiudere il film, l’inedito “Lucca Around”, brano scritto da Frankie hi-nrg mc e interpretato eccezionalmente da Lillo Petrolo.

Ogni anno, oltre 300.000 visitatori, 900 ospiti e 600 espositori trasformano Lucca nella capitale mondiale della cultura pop. Ma Lucca Comics & Games è molto più di una fiera: è un luogo di creatività, condivisione e pura felicità. Attraverso le voci di autori, editori e protagonisti come Gabriele Mainetti, R.L. Stine, Licia Troisi, Frankie hi-nrg mc, Pera Toons, Sio, Fumettibrutti, Yoshitaka Amano e Roberto Recchioni, il regista e scrittore Manlio Castagna racconta la community, i valori e l’esperienza umana che rendono unico questo evento. Ogni testimonianza – tra emozioni personali e ricordi collettivi – diventa parte di un mosaico più grande: un viaggio che celebra la gentilezza, l’inclusione e la passione condivisa, valori che da sempre fanno di Lucca Comics & Games un fenomeno culturale internazionale senza eguali.