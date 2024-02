Prezzo BOMBA su questa Stampante DeskJet 2720e HP! (-23%)

Se siete in cerca di una nuova stampante laser conveniente per la vostra casa o il vostro ufficio, non perdete quest'offerta Amazon sulla stampante HP DeskJet 2720e. Originariamente listata a 64,90€, ora è infatti disponibile per soli 49,90€, grazie ad un ottimo sconto del 23% sul costo originale.

Stampante DeskJet 2720e HP, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante HP DeskJet 2720e rappresenta la soluzione ideale per chi cerca una soluzione di stampa affidabile, versatile e conveniente. Infatti, si adatta perfettamente a chi desidera un dispositivo multifunzione, a getto d'inchiostro a colori, ad un prezzo abbordabile. È particolarmente consigliato per coloro che hanno bisogno di stampare documenti di testo, grafici colorati e foto con una buona qualità, grazie alla sua risoluzione fino a 300 x 300 dpi. Inoltre, la possibilità di stampare direttamente dallo smartphone o tablet attraverso l'app HP Smart la rendono estremamente accessibile!

L'acquisto di questa stampante offre un pacchetto molto conveniente: 6 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi e 1 anno di garanzia supplementare con HP+. Il dispositivo si dimostra inoltre incredibilmente facile da usare, rendendosi perfetto anche per gli utenti meno esperti. Con una velocità di stampa fino a 7,5 ppm in bianco/nero e 5,5 ppm a colori, la qualità di stampa risulta essere davvero ottima.

Insomma, se state cercando una buona stampante, pratica ed efficiente, ma anche ad un buon prezzo, Amazon vi propone quest'ottimo modello a soli 49,90€: potrete aggiudicarvela a questo costo ribassato grazie, infatti, ad un comodissimo sconto del 23%!

