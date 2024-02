Hogwarts Legacy per PS4, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 27%

Il magico mondo di Hogwarts apre le sue porte ai fan di Harry Potter con Hogwarts Legacy per PS4, un gioco che vi abbiamo già raccontato nella nostra recensione e che è ora disponibile su Amazon a soli 43,72€. Originariamente proposto a 59,99€, questa offerta vi consente di immergervi nell'affascinante atmosfera della scuola di magia e stregoneria più famosa del mondo, nel periodo storico del 1800, con un utilissimo sconto del 27% per le vostre tasche.

Hogwarts Legacy - PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Se state ancora aspettando la vostra lettera di ammissione a Hogwarts e il mondo babbano vi va proprio stretto, Hogwarts Legacy è il gioco che fa per voi. Ambientato nel 1800, il gioco vi introdurrà in un mondo dove il vostro personaggio, uno studente dall'innato talento magico, si trova al centro di un antico segreto che minaccia l'intero mondo magico. Se desiderate vivere avventure entusiasmanti creando alleanze con altri personaggi, combattendo i Maghi Oscuri, e avendo la possibilità di determinare il fato del mondo magico attraverso le vostre scelte, non potete lasciarvi scappare quest'offerta.

Divertitevi ad esplorare i corridoi della scuola di magia e stregoneria che già avete imparato ad amare nei libri e nella celeberrima serie di film, oppure ad esplorare la pittoresca Hogsmeade e tutti i dintorni con la marea di side quest che avranno da offrirvi! Personalizzate il vostro personaggio e preparatevi ad immergervi nell'avventura con la vostra personale bacchetta magica!

Se quindi non vi siete ancora rassegnati a restare nel mondo babbano e disponete di una PS4, questo acquisto fa proprio al caso vostro. Amazon vi propone questo gioco a soli 43,72€, grazie ad un conveniente sconto del 27% sul costo di partenza!

