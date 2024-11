Halloween è arrivato su Humble Bundle: SCONTI fino al 95% su tutti i giochi!

Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le incredibili novità dell’Humble Halloween Fest sul The Humble Store! Quest’anno, in occasione di Halloween, avrete la possibilità di ottenere sconti fino al 95% su tantissimi giochi, perfetti per una notte da brividi e divertimento. Che siate appassionati dell’horror o preferiate atmosfere più soft, questa festa rappresenta l’occasione ideale per aggiornare la vostra libreria con alcuni dei titoli più amati del genere.

Vedi offerta su Humble Bundle Store

Offerte di Halloween Humble Bundle, perché approfittarne?

Tra i giochi in offerta, vi segnaliamo tre titoli perfetti per Halloween. Iniziamo con Cult of the Lamb, un gioco che mescola horror e adorazione in cui vestite i panni di un agnello posseduto, incaricato di costruire e gestire il proprio culto in un mondo oscuro. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, è perfetto per chi cerca una storia particolare e divertente con un tocco macabro.

Se amate il terrore spaziale, The Callisto Protocol è un titolo che non può mancare. Nei panni di Jacob, vi ritroverete a dover sopravvivere in un ambiente alieno e minaccioso, affrontando creature spaventose in un’atmosfera che rende omaggio ai classici survival horror. Potete trovare la nostra recensione a questo link.

E, naturalmente, non possiamo non menzionare il remake di un capolavoro dell’horror: Resident Evil 4 Remake (qui trovate la nostra recensione). Rivivete la storia iconica di Leon Kennedy, immerso in una missione di salvataggio che lo porterà a scontrarsi con orrori terrificanti in una grafica aggiornata che amplifica la tensione e l’atmosfera del gioco originale.

Questa festa rappresenta l'occasione perfetta per passare un Halloween da brivido con tanti tra i giochi più amati dagli appassionati di horror. Il catalogo offre opzioni per tutti i gusti, dai titoli più spaventosi a quelli più leggeri come Cult of the Lamb. Non perdete l’occasione di esplorare il catalogo completo sul sito di The Humble Store e approfittate degli sconti per un Halloween indimenticabile!

