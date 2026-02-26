Resident Evil Requiem riprende la classica formula della serie composta da enigmi ambientali, codici da reperire, oggetti da combinare, un forte focus sull'esplorazione e la giusta dose di backtracking.

Come da tradizione per la serie, però, alcuni enigmi sono legati a doppio filo con il reperimento di codici, o procedure da eseguire alla lettera, all'interno dei vari documenti sparsi nelle aree di gioco. È il caso dei tre cubi di quarzo necessari per scappare dalla clinica di Rhodes Hill, i quali sono celati all'interno di macchinari simili a slot machine che richiedono una combinazione specifica per essere aperti.

Nella prima parte dell'avventura, difatti, Grace dovrà trovare tre cubi di quarzo, con al loro interno le effigi della Luna, del Sole e di una stella, indispensabili per poter aprire la porta principale della clinica di Rhodes Hill e scappare.

Il problema è che i tre cubi sono protetti da delle casseforti inespugnabili che richiederanno a Grace di risolvere degli enigmi per risalire ai codici utili per aprirle. L'aspetto positivo di tutta la faccenda è che il terzo, e ultimo, cubo di quarzo non necessiterà di grandi sforzi mentali per essere reperito, visto che la stessa trama del gioco ci farà gravitare attorno una porzione della storia.

L'aspetto negativo, invece, è che i primi due richiederanno diversi passaggi, più o meno semplici, per trovare la combinazione. Per questo motivo, escludendo i passaggi obbligati che la storia di Resident Evil Requiem vi farà compiere prima di poter inserire le combinazioni, abbiamo deciso di indicarvi le combinazioni qua di seguito, oltre che il ragionamento alla base della loro scoperta, in maniera tale da facilitarvi il più possibile la vita.

Primo Cubo di Quarzo - Ufficio del Presidente

Il primo Cubo di Quarzo si trova nell'ala ovest di Rhodes Hill, al primo piano. Per raggiungere l'area dovrete superare il lounge bar (dove incontrerete la prima zombi cantante) e quando avrete superato il corridoio vi troverete in una sorta di "piccionaia" con il modellino in scala della clinica posto su un lato, vi basterà entrare nella porta a destra per accedere alla sala antecedente all'ufficio del presidente.

La cassaforte, con la Luna incisa nella parte superiore, è situata nell'angolo in alto a destra della stanza e la combinazione per aprirla è la seguente:

Luna, Sole, Luna, Stella

In sottofondo udirete le voci di due zombi che stanno "litigando" nell'ufficio principale, ma se vi muoverete silenziosamente potrete fare tutto rapidamente senza rischiare di venire attaccati.

Se, invece, volete sapere come reperire il codice per aprire la cassaforte, nell'ufficio principale, dove i due zombi stanno litigando, troverete una matita sulla scrivania del presidente. Raccoglietela e ritornate nella stanza precedente, dove sul tavolo posto al centro della stanza potrete reperire un'agenda. Usate la matita sulla pagina aperta e otterrete il codice.

In alternativa, nella stanza dove troverete il secondo cubo, sarà presente una foto che vi mostrerà la soluzione a questo enigma.

Secondo Cubo di Quarzo - Ufficio del capo ricercatore

Il secondo Cubo di Quarzo si trova al primo piano dell'ala est della clinica di Rhodes Hill, nell'ufficio del capo ricercatore. Non è una stanza che potrete ignorare, visto che sarete obbligati dalla storia a raggiungerla, ma vi consigliamo di non farvi ingannare dalla macchina da scrivere presente nell'anticamera dell'ufficio perché questa stanza non è una Safe Room e se qualche zombi vi sta seguendo entrerà senza problemi.

Una volta terminata la cutscene che partirà non appena entrerete nell'ufficio, vi troverete la cassaforte con il Sole inciso sopra. Purtroppo, però, prima di poterci interagire dovrete fare ancora qualche passaggio obbligato per ottenere l'acido necessario per corrodere il lucchetto che blocca lo sportello che protegge la pulsantiera.

Terminati tutti i passaggi di trama, e sciolto il lucchetto, la combinazione da inserire sarà la seguente:

Stella, Sole, Luna, Sole

Se, invece, volete sapere come reperire il codice per aprire la cassaforte, nell'ufficio troverete tre foto sparse fra scrivania e arredi. Una è da ignorare completamente (quella che mostra la cassaforte con la Luna nella sua interezza), mentre le altre due foto mostrano entrambe una metà della combinazione. Segnatevi i quattro simboli e avrete trovato la combinazione.

Terzo Cubo di Quarzo - Ufficio del responsabile della sicurezza (area di quarantena)

Come vi dicevamo in apertura, la terza cassaforte (quella con la stella) sarà totalmente vincolata alla trama, in quando la pulsantiera risulterà illeggibile. Per conoscenza, è situata al termine dell'area di quarantena, più precisamente nell'ufficio del responsabile della sicurezza, e per anticiparvi che non sarà un'impresa facile aprirla ci penserà lo stesso gioco a fornirvi la combinazione direttamente.

Sempre gentili i ragazzi di Capcom.

Se, però, possiamo darvi un consiglio, è quello di prepararvi a dovere prima di iniziare a entrare e uscire dall'area di quarantena. Premunendovi di avere almeno due, massimo tre, proiettili per la Requiem e un buon numero di munizioni per la vostra pistola.

In caso vi mancassero i materiali per realizzarli, fate un giro per i vari cassetti che richiedono un grimaldello per essere aperti, visto che al loro interno troverete gli scarti specifici per realizzare i proiettili per la vostra fidata Requiem.

Speriamo che questa guida vi sia stata utile e nel caso vi sentiste spersi all'interno delle cupe atmosfere di Rhodes Hill (qui potete trovare la nostra recensione), vi consigliamo di leggere la nostra guida su come aprire il contenitore per il trasporto degli organi e la nostra guida sulle combinazioni per le casseforti e la valigetta.