Resident Evil Requiem riprende la classica formula della serie composta da enigmi ambientali, codici da reperire, oggetti da combinare, un forte focus sull'esplorazione e la giusta dose di backtracking.

Come da tradizione consolidata con gli ultimi episodi, ovvero quelli usciti a partire dal 2017, anche in Requiem sono presenti alcune casseforti, e una valigetta, che richiederanno di reperire dei codici scritti su dei documenti.

In totale ci sono cinque casseforti e una valigetta, tutte in bella vista (non serve impazzire a cercarle) e con combinazioni che si potranno, per l'appunto, reperire tramite delle note sparpagliate in lungo e in largo per le varie ambientazioni di gioco.

Considerando, però, che alcuni di questi documenti sono ben nascosti, e che una volta abbandonata un'area di gioco non è possibile tornarci se non avviando una nuova partita, abbiamo pensato di fornirvi tutti i codici qui i seguito, in modo da farvi ottenere rapidamente il trofeo/obiettivo "Nessuna cassaforte è al sicuro", oltre che i 500 PC associati ala sfida, utili per sbloccare qualche extra in vista di una seconda run.

Per completare la sfida vi basterà aprire le cinque casseforti presenti nel gioco, ma visto che la valigetta garantisce un ciondolo molto utile per la vostra Requiem, e che il piccolo puzzle per ottenerlo potrebbe risultare complesso da portare a termine in quel preciso momento del gioco, vi abbiamo incluso anche quello, in modo da non doverci pensare più.

Tenete a mente che le prime tre casseforti vi offriranno un sacco di "Monete Antiche" che potrete spendere nella "Sala dei Giochi" nell'ala sinistra della clinica di Rhodes Hill a pian terreno, dove potrete ottenere dei potenziamenti permanenti per Grace, oltre che due slot aggiuntivi per il vostro inventario.

Qui di seguito vi lasciamo i cinque codici per le casseforti presenti nel gioco, oltre che il codice per la valigetta che trovare nell'ufficio della S.T.A.R.S., le frecce poste prima del numero indicano in che direzione ruotare la ghiera fino ad arrivare al numero corretto:

Cassaforte camera di sterilizzazione: -> 10, <- 90, -> 20

-> 10, <- 90, -> 20 Cassaforte dell'ambulatorio: -> 30, <- 10, -> 50

-> 30, <- 10, -> 50 Cassaforte dell'area lounge bar: <- 10, -> 80, <- 30

<- 10, -> 80, <- 30 Valigietta ufficio S.T.A.R.S.: inserite le seguenti lettere, R R R

inserite le seguenti lettere, R R R Cassaforte del piano interrato: -> 60, <- 40, -> 80

-> 60, <- 40, -> 80 Cassaforte delle scorte di emergenza: <- 50, -> 60, <- 80

Una volta aperta l'ultima cassaforte nell'ultima area del gioco, il trofeo vi verrà immediatamente assegnato e se accederete alla sezione delle sfide dal menù di pausa, vedrete che vi sarà stata accreditata anche la sfida "Nessuna cassaforte è al sicuro" e i consguenti 500 PC

Speriamo che questa guida vi sia stata utile e nel caso vi sentiste spersi all'interno delle cupe atmosfere di Rhodes Hill (qui potete trovare la nostra recensione), vi consigliamo di leggere la nostra guida su come aprire il contenitore per il trasporto degli organi e la nostra guida su dove trovare i quarzi per aprire la porta principale.