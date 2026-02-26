Resident Evil Requiem riprende la classica formula della serie composta da enigmi ambientali, codici da reperire, oggetti da combinare, un forte focus sull'esplorazione e la giusta dose di backtracking.

Come da tradizione per la serie, però, alcuni enigmi sono legati a doppio filo con il reperimento di codici, o procedure da eseguire alla lettera, all'interno dei vari documenti sparsi nelle aree di gioco. È il caso del contenitore per il trasporto degli organi, la cui apertura risulta indispensabile per ottenere dei polmoni nuovi per rianimare un non-morto che troveremo all'interno della clinica di Rhodes Hill.

Non si tratta di un vero e proprio enigma, visto che il gioco vi indirizzerà, in maniera abbastanza guidata, a compiere un convoluto percorso all'interno della clinica per reperire il documento, ripiegato all'interno di un taccuino, che vi illustrerà come aprire il contenitore, ma nel caso andaste di fretta, o foste rimasti effettivamente bloccati in questo punto vi proponiamo qui di seguito la procedura da eseguire per aprire la malefica scatola e in caso vi fosse d'aiuto vi lasciamo anche la foto del documento incriminato, dove viene illustrato il procedimento.

Spostate la manopola da Auto a Hand.

Individuate la manopola principale contrassegnata con le modalità “Auto” e “Hand”. Assicuratevi che il sistema sia in condizioni stabili prima di intervenire, quindi ruotate delicatamente la manopola dalla posizione “Auto” alla posizione “Hand”. Verificate visivamente che l’indicatore sia perfettamente allineato con la modalità “Hand”, così da essere certi che il comando sia stato recepito correttamente. Spostate al centro lo slide posto sul lato destro della plancia.

Osservate la parte destra della plancia di controllo e individuate lo slide verticale presente in quella sezione. Trascinatelo fino alla posizione centrale cliccandoci una volta sopra. Abbassate il quinto selettore partendo da sinistra.

Guardando la fila dei selettori frontali, contateli da sinistra verso destra per individuare il quinto, che poi è anche l'ultimo. Una volta identificato, premete per abbassare il selettore. Abbassate il secondo selettore partendo da sinistra.

Ripetete la stessa procedura con il secondo selettore, sempre contando da sinistra verso destra. Dopo averlo individuato, abbassatelo. Spostate la manopola da Hand a Auto.

Infine, tornate alla manopola principale utilizzata all’inizio della procedura. Ruotatela nuovamente dalla posizione “Hand” alla posizione “Auto”. Questo ripristinerà la modalità automatica del sistema, completando la sequenza di operazioni nell’ordine corretto e sbloccando il contenitore.

Così facendo il contenitore per il trasporto degli organi si aprirà e vi ritroverete in inventario un paio di polmoni nuovi fiammanti per il vostro non-morto. Peccato che ora avrete anche bisogno un cuore per poter portare a termine la sezione e ottenere il braccialetto che vi permetterà di aprire le porte di livello 2, ma non preoccupatevi perché reperirlo sarà più semplice del previsto.

Speriamo che questa guida vi sia stata utile e nel caso vi sentiste spersi all'interno delle cupe atmosfere di Rhodes Hill (qui potete trovare la nostra recensione), vi consigliamo di leggere la nostra guida alle combinazioni delle casseforti e la nostra guida su dove trovare i quarzi per aprire la porta principale.