Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition per PS5 a soli 20€!

Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition per PS5, il gioco che vi porterà nella follia del mondo delle capre in una maniera divertente e imprevedibile. Un'avventura caotica che vi permetterà di distruggere tutto ciò che incontrate, vestendo i panni di una capra insieme a tre dei vostri amici. Adesso potete accaparrarvi questa piccola gemma al prezzo di soli 19,99€ anziché 29,99€, godendo di uno sconto del 33%. Esplorate gli innumerevoli mini-giochi, oggetti collezionabili e percorrete un'avventura unica nel suo genere.

Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Goat Simulator 3 è l'acquisto perfetto per chi cerca una dose esagerata di divertimento e distruzione in chiave caprina. Se vi è mai piaciuto vestire i panni di un animale nei videogiochi, preparatevi a vivere l'esperienza definitiva impersonando Pilgor, una capra pronta a scatenare il caos in un mondo spassoso e imprevedibile. Grazie alla possibilità di giocare in cooperativa locale o online, è fortemente consigliato a gruppi di amici che vogliono condividere risate e momenti indimenticabili. Il gioco è in grado di soddisfare quelle esigenze di leggerezza e follia utili a staccare dalla routine quotidiana, grazie anche a un vasto arsenale di oggetti assurdi con cui potete agghindare la vostra capra e a minigiochi che promettono di mettere alla prova le vostre amicizie.

Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition per PS5 è un gioco completamente fuori dagli schemi dove potrete impersonare una capra e seminare caos in un mondo aperto, sia in solo che in compagnia fino a tre amici. Avrete la libertà di agghindare il vostro personaggio con gli accessori più improbabili, esplorare eventi vari, tormentare PNG ed esplorare una vasta gamma di giochi. Tra effetti fisici esilaranti, oggetti collezionabili e numerose sorprese, ogni sessione di gioco promette risate a non finire. La Pre-Udder Edition include, oltre al gioco base, contenuti DLC esclusivi per arricchire ulteriormente l'esperienza.

Goat Simulator 3 Pre-Udder Edition per PS5 non è solo un gioco, ma un vero e proprio invito a mettere in pausa la realtà e immergersi in un'esperienza senza precedenti, dove il nonsenso e il divertimento regnano sovrani. A soli 19,99€, diventerete parte di un'avventura dove le sorprese sono all'ordine del giorno, promettendo ore di risate. Non perdete l'occasione di unirvi al gregge e preparatevi a diventare la capra dei vostri sogni.

