Bandai continua a espandere con entusiasmo la sua celebre linea SH Figuarts, annunciando l’apertura dei preordini per una nuova, attesissima action figure dedicata a Glorio, personaggio originale tratto dalla recente serie animata Dragon Ball Daima. La figure, presentata sotto il marchio Tamashii Nations, promette di diventare presto un pezzo chiave nelle collezioni degli appassionati e dei fan dell’universo creato da Akira Toriyama.

Glorio - SH Figuarts

Glorio è un potente Majin proveniente dal Regno Demoniaco, apparso per la prima volta al fianco di Son Goku e del Kaioshin Shin nel loro viaggio ricco di sfide e avventure. Nonostante sia un personaggio introdotto di recente, ha già conquistato l’attenzione del pubblico grazie al suo design accattivante e alla sua aura misteriosa. La nuova action figure riesce a catturare pienamente l’essenza del personaggio, offrendo un alto livello di fedeltà rispetto alla sua controparte animata.

Alta circa 13 cm, la SH Figuarts di Glorio si distingue per la qualità costruttiva e la cura nei dettagli. Ogni elemento del modello è stato progettato per garantire un’esperienza di collezionismo di alto livello. La colorazione è vibrante e precisa, mentre le articolazioni, realizzate con l’affidabile sistema Tamashii, permettono una vasta gamma di movimenti e pose dinamiche.

Il set include una ricca dotazione di accessori: mani intercambiabili, volti espressivi e scenografici effetti energetici che consentono di ricreare momenti d’azione tratti dalla serie. Questi elementi rendono la figure non solo perfetta per l’esposizione statica, ma anche ideale per gli appassionati di toy photography e di storytelling visivo.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Distribuita in Italia da Cosmic Group, la SH Figuarts di Glorio è attualmente disponibile in preordine. L’uscita è prevista in Giappone per marzo 2026, mentre il rilascio europeo avverrà nel mese di maggio dello stesso anno. Il prezzo consigliato al pubblico è di 79,00 euro.