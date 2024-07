Gioia, Tristezza e Ansia: Inside Out 2 rivive in questo set LEGO!

Oggi vi segnaliamo il bellissimo set LEGO Gioia, Tristezza e Ansia, un tributo imperdibile al meraviglioso Inside Out 2 di Disney e Pixar. Questo set coinvolgente per i fan dai 10 anni in su include 300 pezzi per costruire le figure di Gioia, Tristezza e Ansia in versione BrickHeadz. Con tonalità accattivanti e dettagli fedeli al film, i personaggi promettono divertimento nella costruzione, di gioco e un'ottima presenza scenica una volta esposti. È un'idea regalo ideale per i collezionisti LEGO e gli appassionati dell'universo Pixar. Non perdete questa occasione per aggiungerlo alla vostra collezione! Lo trovate direttamente sul sito LEGO a soli 19,99€!

Vedi offerta su LEGO

Set LEGO Gioia, Tristezza e Ansia, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Gioia, Tristezza e Ansia è l'ideale per i bambini dai 10 anni in su che amano la creatività e il montaggio dei mattoncini, e per gli appassionati e collezionisti di prodotti Pixar. Con la possibilità di ricreare i personaggi iconici di "Inside Out 2", questo set soddisfa sia il desiderio di gioco che quello di collezionismo, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. Le vivaci tonalità dei mattoncini rendono i personaggi immediatamente riconoscibili, incentivando la voglia di giocare e di esporre il set una volta completato.

Per chi cerca una fonte di intrattenimento che stimoli la creatività, ma anche per chi desidera un oggetto da esposizione che richiama uno dei film più amati di Disney e Pixar, questo set rappresenta un'opzione perfetta. La dimensione delle figure, con Gioia alta 9 cm, Ansia 8 cm e Tristezza 6 cm, è ideale sia per giocare che per decorare la cameretta, rendendole presenti nella vita quotidiana dei più piccoli. Inoltre, la possibilità di integrare questi personaggi con altri set LEGO BrickHeadz permette di ampliare la collezione e di continuare a sperimentare e divertirsi con nuove costruzioni.

Raccomandiamo l'acquisto del set LEGO Gioia, Tristezza e Ansia per la ricchezza dei dettagli, la fedeltà ai personaggi originali e la versatilità d'uso tra gioco ed esposizione. È un regalo perfetto per gli appassionati del film Inside Out 2 e per chi ama i prodotti LEGO e i personaggi Pixar. Con la possibilità di unire questi set ad altri kit LEGO BrickHeadz, si apre un mondo di creatività e collezionismo tutti i fan di LEGO e Pixar. Oggi trovate il set direttamente sul sito LEGO a soli 19,99€!

Vedi offerta su LEGO