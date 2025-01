Gioca come un professionista con questo monitor gaming MSI 180Hz, oggi con uno SCONTO del 22%!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming che combini prestazioni eccezionali e un prezzo imbattibile, MSI G255PF E2 è la scelta che fa per voi! Grazie a uno sconto esclusivo del 22%, potete portarvelo a casa a soli 139,99€, anziché 179€. È il momento perfetto per migliorare la vostra esperienza di gioco con un display progettato per garantire fluidità, colori vividi e il massimo comfort visivo.

>> Acquista MSI G255PF E2 in sconto su Amazon <<

Questo monitor da 24,5 pollici offre una risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), garantendo immagini nitide e dettagliate. Il pannello Rapid IPS assicura colori vivaci e angoli di visione di 178°, permettendovi di godere di una qualità visiva eccellente da qualsiasi posizione. Inoltre, il design "senza bordi" riduce le linee tra più schermi, ideale per configurazioni multi-monitor.

La frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (GtG) offrono un gameplay fluido e reattivo, fondamentale per i giochi ad alta velocità come gli sparatutto in prima persona e i giochi di corse. Il supporto alla tecnologia Adaptive-Sync sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della GPU, eliminando effetti di tearing e stuttering per un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Inoltre, MSI G255PF E2 è progettato per il comfort visivo, con tecnologie come Less Blue Light PRO e Anti-Flicker che riducono l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco. La copertura del 99% dello spazio colore sRGB garantisce una riproduzione cromatica accurata, rendendo questo monitor adatto non solo per il gaming, ma anche per attività di grafica e design.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di elevare la vostra postazione di gioco con MSI G255PF E2, ora disponibile a 139,99€ grazie a uno sconto del 22%. Approfittate di questa offerta per ottenere un monitor che combina prestazioni elevate, comfort visivo e un design elegante, perfetto per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti.