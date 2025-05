Giancarlo Esposito è l'ultimo, in ordine di tempo, ad unirsi all'elenco degli ospiti internazionali di COMICON Bergamo 2025. La star di Breaking Bad, The Mandalorian e Captain America: Brave New World parteciperà alla terza edizione di COMICON Bergamo, il festival internazionale della cultura pop più atteso del Nord Italia, organizzato in collaborazione con Promoberg alla Fiera di Bergamo dal 20 al 22 giugno.

L’amatissimo attore e produttore statunitense, nato a Copenaghen con cittadinanza italiana, è diventato il villain per eccellenza con i suoi personaggi indimenticabili come: il re del narcotraffico Gustavo Fring nella acclamata serie Breaking Bad, ruolo ripreso nel prequel Better Call Saul; il leggendario Stan Edgar nella serie The Boys; Moff Gideon in The Mandalorian; e Seth Voelker/ Sidewinder nell’ultimo film Marvel Captain America: Brave New World.

Esposito sarà protagonista di un panel dedicato alla sua carriera e di un meet&greet con il pubblico e i fan.

COMICON Bergamo 2025: come acquistare i biglietti

I biglietti per COMICON Bergamo 2025 sono già disponibili. Ecco un pratico schema con tutte le tipologie di biglietti disponibili e i link per acquistarli:

Questi invece gli orari di apertura di COMICON Bergamo 2025: