Gachiakuta, l'adattamento televisivo del manga di Kei Urana, debutterà il 6 luglio su Crunchyroll. Ecco il trailer:

La trama di Gachiakuta si sviluppa attorno a Rudo, un ragazzo che vive nei bassifondi di una città galleggiante dove i poveri sopravvivono all'ombra dei ricchi, i quali gettano semplicemente i loro rifiuti nell'abisso sottostante. Accusato ingiustamente di omicidio, il protagonista viene condannato all'esilio nel mondo sotterraneo, dove i rifiuti scartati dall'umanità hanno generato creature mostruose. Per scoprire la verità e vendicarsi di coloro che lo hanno gettato nell'inferno, dovrà padroneggiare un nuovo potere e unirsi ai Cleaners, un gruppo che combatte le enormi bestie-spazzatura della Fossa.

Lo studio BONES, noto per produzioni di alta qualità come Fullmetal Alchemist e My Hero Academia, ha affidato la regia a Fumihiko Suganuma, mentre Hiroshi Seko si occupa della sceneggiatura. Seko, veterano di successi come Chainsaw Man e Vinland Saga, porta la sua esperienza nella costruzione di narrazioni complesse e psicologicamente profonde. Il character design è stato curato da Satoshi Ishino, che ha lavorato su serie iconiche come Date A Live, mentre Taku Iwasaki compone le musiche.

Il manga di Gachiakuta ha debuttato nel febbraio 2022 sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kodansha, conquistando rapidamente un pubblico fedele. Con 13 volumi già pubblicati, l'opera ha dimostrato una crescita costante in termini di vendite e riconoscimento critico. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha finora pubblicato 10 volumi.

Una colonna sonora che amplifica l'atmosfera urbana

L'aspetto musicale della serie promette di essere particolarmente distintivo: la band Paledusk eseguirà la sigla di apertura "HUGs", mentre DUSTCELL si occuperà del tema di chiusura "Tomoshibi". Questa scelta riflette l'intenzione di creare un'atmosfera urbana e grittosa che si allinei perfettamente con l'estetica del manga originale, dove il design dei graffiti di Hideyoshi Ando gioca un ruolo fondamentale nell'identità visiva dell'opera.

Il cast vocale giapponese vede protagonisti alcuni dei nomi più rispettati dell'industria: Aoi Ichikawa interpreta Rudo, mentre Katsuyuki Konishi dà voce a Enjin. Yoshitsugu Matsuoka, noto per il suo ruolo in Sword Art Online, presta la voce a Zanka, e Yumiri Hanamori interpreta Riyo. Tra le nuove aggiunte al cast spiccano Toshiyuki Morikawa come Regto e Yūki Shin nel ruolo di Jabber.

La strategia di lancio adottata da Crunchyroll rappresenta una vera rivoluzione nel panorama della distribuzione anime. Con l'evento "Gachiakuta World Takeover" ci saranno proiezioni in anteprima in 15 paesi prima del debutto mondiale in streaming. Questa iniziativa senza precedenti comprende screening simultanei in location prestigiose: dall'Anime Expo di Los Angeles al Japan Expo di Parigi, dal cinema Astor Film Lounge di Berlino al The Space Moderno di Roma.

Proprio all'Anime Expo, la proiezione dei primi due episodi godrà della presenza dei creatori Kei Urana e Hideyoshi Ando insieme al produttore Naoki Amano.