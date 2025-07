Leggere fumetti in digitale è il modo più pratico e piacevole per godersi le proprie storie preferite anche in vacanza. Niente volumi pesanti o spazio in valigia occupato: bastano un tablet o uno smartphone per portare con sé un’intera libreria. In spiaggia, al lago o a bordo piscina, con Zipaki poi è possibile sfogliare centinaia di titoli senza preoccuparsi di sabbia, vento o schizzi d’acqua. È l’ideale per chi ama viaggiare leggero e concedersi un momento di relax con le avventure dei propri personaggi del cuore, immergendosi tra le pagine ovunque e in qualsiasi momento. Abbiamo scelto per voi una selezione di titoli, scontati e non, ideali da acquistare sulla piattaforma e leggere durante le meritate vacanze!

Zipaki è il punto di riferimento per il fumetto digitale in Italia. Non è solo una libreria online o una semplice piattaforma di lettura digitale: Zipaki è la soluzione ideale per chi desidera leggere fumetti digitali in italiano risparmiando spazio e denaro, ma anche entrare a far parte di una community di appassionati dove è possibile condividere opinioni, scambiare idee sulle tue serie preferite, ricevere consigli personalizzati e scoprire nuovi titoli da leggere.

Iniziamo subito da una selezione di manga partendo da un nuovissima aggiunta al catalogo Zipaki ovvero il best seller Made in Abyss.

Made in Abyss

Un’enorme voragine chiamata “l’Abisso” è l’ultimo posto inesplorato del mondo. Nelle sue profondità si nascondono strane creature, insieme a preziose reliquie del passato, che affascinano gli esseri umani che si spingono a esplorarlo, soprannominati “Cave Raiders”. Una bambina orfana di nome Rico vive nella città di Ōsu sull’orlo dell’Abisso, e sogna di diventare una Cave Raider come sua madre, per scoprire i segreti del sistema di caverne. Un giorno, Rico inizia a esplorare la voragine e scopre un robot dalle sembianze di un bambino.

Blue Lock

L’eliminazione ai Mondiali di calcio del 2018 ha confermato i limiti della Nazionale nipponica. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna far gol! Ha così inizio il folle progetto di selezione dell’attaccante più egoista, colui che realizzerà il sogno calcistico del Giappone…

DandaDan

Ken Takakura, uno studente di liceo che crede nei fantasmi ma non negli alieni, e Momo Ayase, sua compagna di scuola che la pensa in maniera opposta, stanno per dare corpo alla sfida più epica di sempre. Per determinare chi tra i due ci ha visto giusto, si accordano per visitare dei luoghi legati all’occulto e agli avvistamenti di UFO, certi di trovare prove sufficienti per smentire l’altro. Nelle loro mete, però, entrambi i ragazzi saranno attesi dalla stessa, sconvolgente risposta: nessuno dei due, in realtà, aveva torto! Arriva in Italia l’originale shonen di formazione in chiave sovrannaturale che ha conquistato il Giappone, tra azione, ironia e fan service.

Black Letter

Gli angeli esistono. Creature alate, vestite di nero, che si librano nei cieli. Ma non sono latori di miracoli né di liete novelle. Gli angeli portano lettere, lettere nere, ognuna delle quali contiene una semplice informazione: la data e l’ora esatta della morte del destinatario. In un mondo dove le persone non trapassano a causa di malattie o incidenti ma semplicemente si “spengono” in date prestabilite, la morte è una questione mondana. Rushi, un ragazzo come tanti che lavora in un’agenzia funebre, i luoghi dove si svolgono le cosiddette “cerimonie di spegnimento”, si è sempre interrogato però sugli angeli e sull’invisibile disegno del quale loro fanno parte e che regola i destini di tutti. Verso quale impensabile segreto la sua incredibile curiosità sta per condurlo?

Chainsaw Man

Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

Sakamoto Days

Il sicario più temuto del Giappone è andato in pensione. Taro Sakamoto rispetterà la promessa fatta alla moglie di non uccidere più nessuno? Un perfetto mix di azione, humour e sovrannaturale in un ardente family manga.

Per chi invece sta vivendo anche la stagione cinematografica dedicata ai grandi blockbuster estivi fra cui i cinecomics Superman e Fantastici Quattro: Gli Inizi, eccovi 4 proproste a tema!

All-Star Superman

La storia definitiva dell’Uomo d’Acciaio! Avvelenato dall’ultimo diabolico piano di Lex Luthor, Kal-El ha ormai poco tempo da vivere! Ma prima di andarsene dovrà compiere imprese straordinarie: sono le dodici fatiche di Superman! La sempiterna reinvenzione del mito dell’Azzurrone per mano di Grant Morrison e Frank Quitely (We3).

Superman: Stagioni

La storia di Superman che vi rimarrà nel cuore per sempre! Cosa ha trasformato un giovane ragazzo di Smallville nell’eroe che conosciamo e amiamo? Uno scorcio di vita americana raccontato attraverso una delle sue icone immortali! Un volume toccante e lirico realizzato da Jeph Loeb e Tim Sale (Batman: Il lungo Halloween).

Fantastici Quattro di Mark Waid e Mike Wieringo

Mark Waid e Mike Wieringo danno il via alla loro leggendaria collaborazione sulla serie dei Fantastici Quattro! Tra insetti giganti, equazioni viventi e molecole instabili esplosive, i due autori ci regalano alcune delle più audaci e divertenti avventure nella storia del Quartetto! Il ritorno del Dottor Destino mette in difficoltà Reed Richards come mai prima d’ora. Inoltre, il segreto della Gang di Yancy Street, le prime parole di Valeria e… Franklin all’inferno?

Fantastici Quattro - La Donna Invisibile

Anni fa, la Donna Invisibile ha compiuto una missione per lo S.H.I.E.L.D. Ora il passato è tornato a tormentarla, portando con sé rivelazioni sconvolgenti. Sue ha bisogno di un’alleata, e la troverà nella Vedova Nera!

Zipaki: come funziona

Zipaki offre numerose funzionalità pensate per migliorare l’esperienza degli amanti dei fumetti digitali:

Leggere gratuitamente un’anteprima dei volumi digitali disponibili

Tenere traccia delle proprie letture, commentarle e condividerle con altri utenti

Creare una libreria personale sul proprio account per avere sempre a portata di mano i propri fumetti preferiti

Inoltre, Zipaki mette a disposizione un reader digitale avanzato, progettato per garantire un’esperienza di lettura ottimale sia online che offline, con un catalogo di oltre 1700 serie e 6000 volumi in costante aggiornamento.

Curioso di iniziare una nuova serie? Sfoglia le anteprime gratuite su Zipaki!

Come iniziare: registrazione e titoli gratuiti

La registrazione su Zipaki è completamente gratuita. Dopo la registrazione avrai subito accesso a un catalogo di fumetti digitali gratuiti, inclusi quelli prodotti da Tacotoon. Per leggere i titoli più richiesti, come i fumetti Marvel e DC Comics in italiano, oltre ai manga di J-POP Manga e Planet Manga, puoi scegliere tra due convenienti piani di abbonamento.

Abbonamento START

Lettura illimitata di tutti i titoli selezionati (contrassegnati con una coroncina viola)

Possibilità di leggere fumetti online e offline

300 ZipCoin inclusi (dal valore di € 3)

Costo: € 2,99 al mese

Abbonamento PLUS

Lettura di tutti i titoli inclusi nella raccolta Premium senza pubblicità (contrassegnati con una coroncina viola)

Lettura online e offline

1150 ZipCoin al mese (equivalenti a circa € 11.50) da utilizzare per acquistare liberamente i volumi del catalogo

Ottieni il 5% di ZipCoin extra con l’acquisto dei pacchetti singoli

Costo: € 9,99 al mese/€ 99,99 all'anno

Abbonamento MAX

Lettura di tutti i titoli inclusi nella raccolta Premium senza pubblicità (contrassegnati con una coroncina viola)

Lettura online e offline

2300 ZipCoin al mese (equivalenti a circa € 23) da utilizzare per acquistare liberamente i volumi del catalogo

Ottieni il 5% di ZipCoin extra con l’acquisto dei pacchetti singoli

Costo: € 19,99 al mese/€199,99 all'anno

Per iniziare a leggere tutte le serie, comprese quelle complete e quelle in corso aggiornate settimanalmente, è sufficiente registrarsi QUI.

Tra i titoli attualmente disponibili nella raccolta Premium ci sono volumi e capitoli di serie di successo come: Hollywood Horror Stories, The Boys, Star Wars, Dune, Il Corvo, Dungeons & Dragons: Leggende di Baldur's Gate, RatMan e The Witcher, Magazine su Manga e Anime.

Quanto costano i fumetti su Zipaki?

Gli ZipCoin sono la valuta virtuale di Zipaki, utilizzabile direttamente sulla piattaforma o tramite app per acquistare i fumetti digitali presenti in catalogo.

Il loro valore è:

1 ZipCoin = € 0,01

100 ZipCoin = € 1

1000 ZipCoin = € 10

Il prezzo dei fumetti digitali su Zipaki è stabilito dagli editori e mediamente un volume costa circa il 40% in meno rispetto alla versione cartacea. Inoltre, Zipaki lancia spesso offerte speciali e promozioni per l’acquisto di volumi multipli.

Su Zipaki puoi leggere un’anteprima gratuita di tutti i volumi, sia gratuiti sia acquistabili con ZipCoin, anche senza essere registrato. Un’ottima occasione per scoprire nuovi fumetti digitali da aggiungere alla tua collezione!