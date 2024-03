Appassionati di Halo? Non perdetevi il set MEGA Construx della Needler, ora disponibile su Amazon!

Per gli appassionati di Halo, i MEGA Construx offrono un'opportunità unica di immergersi nel mondo del gioco attraverso dettagliate riproduzioni di oggetti, personaggi e veicoli. Tra i vari set disponibili, dedicati anche alla serie TV, spicca su Amazon Italia l'offerta imperdibile per il set della celebre Needler, proposto a soli 68,00€.

Set MEGA Construx Needler, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set della Needler di MEGA Construx, costituito da 920 pezzi, rappresenta una vera e propria chicca per i fan di Halo, consentendo di assemblare una delle armi più simboliche e distintive della saga, caratteristica dei Covenant. Questo modello, non solo promette ore di intrattenimento nella costruzione, ma si rivela un autentico oggetto da collezione, grazie al suo elevato livello di dettaglio, alla fedeltà nella riproduzione, all’impugnatura iconica e ai 14 aghi traslucidi che impreziosiscono l'arma con un tocco di vivacità e realismo.

Il modello completato, lungo 35,26 cm e fornito di un supporto per l'esposizione, è ideale per essere messo in mostra ed è compatibile anche con set di altre marche, ampliando le possibilità di creazione e integrazione nel vostro universo di gioco costruibile. È un must-have per gli appassionati della serie di Halo che desiderano arricchire la propria collezione con un pezzo esclusivo e di grande impatto visivo, soprattutto a un prezzo vantaggioso di 68,00€ su Amazon. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire, data la possibilità che il prodotto possa esaurirsi rapidamente!

