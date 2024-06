Exploding Kittens oggi a soli 20€: divertimento ESPLOSIVO!

Il divertente e spietato gioco di carte Exploding Kittens è ora in offerta su Amazon al prezzo speciale di 19,89€ invece dell'originale di 22,99€. Questo significa che vi aspetta un risparmio del 13% per un gioco che vi terrà incollati al tavolo con il suo mix unico di strategia e suspense. Exploding Kittens promette partite veloci, piene di risate e colpi di scena, dove il vostro obiettivo è sopravvivere senza incappare nella temuta carta Exploding Kitten. Con la capacità di cambiare il corso della partita in un istante, è il gioco di carte perfetto da condividere con amici e famiglia.

Exploding Kittens, chi dovrebbe acquistarlo?

Exploding Kittens è il gioco ideale per chi è alla ricerca di un'attività divertente e di gruppo, perfetto per ravvivare le serate in famiglia o gli incontri con gli amici. Raccomandato a un pubblico che va dai 7 anni in su, si rivela una scelta eccellente sia per i più giovani, grazie alla sua semplicità, sia per gli adulti, attratti dalla componente strategica e competitiva. In particolare è consigliato per chi ama i giochi da tavolo dinamici e veloci, dove l'azione è continua e il rischio di eliminazione rende ogni turno eccitante. Le regole sono facili da capire, ma lasciano spazio a tattiche e sabotaggi, rendendo ogni partita unica e imprevedibile.

Con una semplice meccanica di gioco basata su strategia e fortuna, i giocatori devono pescare carte cercando di evitare gli Exploding Kittens, che possono farli uscire dal gioco. Utilizzando carte speciali come il Disinnesgatto, i giocatori possono sventare le esplosioni e mirare alla vittoria. Perfetto per 2-5 giocatori, ha una durata media di 15 minuti per partita. Oggi è il momento giusto per aggiudicarsi un gioco di carte che diventerà sicuramente il protagonista di molti divertenti e memorabili momenti in compagnia.

