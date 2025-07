Tamashii Nations riaccende l’interesse dei fan di Neon Genesis Evangelion con un annuncio destinato a lasciare il segno: sono ufficialmente aperti i preordini per il nuovo Evangelion Unit-02 30TH With The Spear of Cassius, straordinario modello da collezione appartenente all'acclamata linea Metal Build. Si tratta di un prodotto celebrativo, pensato per omaggiare il trentennale di uno degli anime più iconici e rivoluzionari della storia dell’animazione giapponese.

Eva-02 30TH With The Spear of Cassius - Metal Build

Il modello, basato sull’Evangelion Unit-02 pilotato da Asuka Langley Soryu, si distingue per la qualità dei materiali impiegati, le proporzioni realistiche e la capacità di replicare fedelmente le pose e le scene più memorabili della serie. Con una altezza di 22 cm, la figure è realizzata in PVC, ABS e metallo pressofuso (diecast), offrendo così una struttura solida e una finitura di alto livello. Il frame interno completamente articolato permette una posabilità avanzata, rendendolo un prodotto perfetto sia per l’esposizione statica che per i diorami più dinamici.

Uno degli elementi più rilevanti del set è senza dubbio la Lancia di Cassius, accessorio lungo ben 39 cm, ricreato con una cura minuziosa e capace di trasmettere tutta l’imponenza e il significato simbolico dell’arma nella narrazione. A completare la dotazione, troviamo una base espositiva elaborata, una selezione di mani intercambiabili, armi aggiuntive e accessori dedicati, offrendo al collezionista una vasta gamma di opzioni per la personalizzazione e il display.

Oltre all’eccellenza costruttiva, il nuovo Evangelion Unit-02 si distingue anche per il suo packaging ricercato, pensato per valorizzare l’estetica del prodotto e conservarne l’integrità nel tempo. Un dettaglio importante per chi ama mantenere le proprie figure in box o per chi intende esporle in modo ordinato e professionale.

Prezzo e data di uscita

L'uscita ufficiale del modello è fissata per maggio 2026 in Giappone, mentre l’arrivo sul mercato italiano è previsto per luglio 2026, tramite il distributore autorizzato Cosmic Group. Il prezzo indicativo per l’Italia sarà di 350,00 euro, una cifra che riflette l’altissimo livello qualitativo dell’articolo, posizionandolo tra i prodotti più prestigiosi della linea Metal Build.