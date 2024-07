Esperienza sonora avvolgente con le JBL Live 770NC a 130€!

Le cuffie JBL Live 770NC sono ora in offerta su Amazon a soli 129,99€, rispetto al prezzo originale di 179,99€, permettendovi di risparmiare il 28% sull'acquisto. Queste cuffie over-ear Bluetooth con cancellazione adattiva del rumore vi offrono un'esperienza audio immersiva unica grazie al potente suono JBL e alla tecnologia SmartAmbient. Sono perfette per chi cerca di rimanere concentrato senza distrazioni e di godere di una connessione wireless di alta qualità. Con fino a 65 ore di autonomia e la funzione di ricarica rapida, il divertimento non si fermerà mai.

Cuffie JBL Live 770NC, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie JBL Live 770NC sono indirizzate agli amanti della musica che non vogliono rinunciare a un'esperienza sonora di alta qualità, anche in ambienti rumorosi. Grazie alla tecnologia di cancellazione adattiva del rumore con Smart Ambient, sono perfette per chi cerca concentrazione massima senza isolarsi dal mondo esterno, consentendo di continuare le conversazioni senza il bisogno di toglierle. Inoltre, la connessione multipoint Bluetooth 5.3 assicura un flusso audio ininterrotto anche durante il passaggio da un dispositivo all'altro, rendendole ideali per chi utilizza più fonti audio e non vuole perdere tempo a ricollegare manualmente le sue cuffie.

Le cuffie JBL Live 770NC offrono un'esperienza di ascolto di alta qualità, grazie ai loro driver da 40 mm che garantiscono il potente suono JBL e l'immersività del JBL Spatial Sound per un audio surround virtuale. Queste cuffie Bluetooth wireless superiori offrono fino a 65 ore di autonomia e supportano la ricarica rapida USB-C, offrendo 4 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica. Rappresentano un'ottima occasione per chi cerca qualità, comfort e tecnologia in un unico prodotto.

Al prezzo di 129,99€ invece di 179,99€, le cuffie JBL Live 770NC rappresentano un'offerta eccezionale per chi cerca una combinazione di qualità audio superiore, comfort e tecnologia avanzata. Grazie alla lunga durata della batteria, alle funzionalità intelligenti per la gestione del rumore e alla connettività facile, vi consigliamo di approfittare di questa offerta per godere di un'esperienza sonora senza precedenti.

Vedi offerta su Amazon