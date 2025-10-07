Hot Toys e Sideshow hanno aperto i preordini della nuova action doll dell’Endoskeleton (Battle Damaged Version), tratta dal leggendario film Terminator 2: Il Giorno del Giudizio. L’icona della fantascienza torna in scala 1:6 con una riproduzione che punta a catturare ogni dettaglio della sua inconfondibile estetica meccanica, unendo fedeltà cinematografica e ingegneria da collezione.

Endoskeleton (Battle Damaged Version) - Hot Toys

Pochi personaggi hanno saputo incarnare il fascino della tecnologia e del terrore come l’Endoskeleton T-800, progettato dalla fittizia Cyberdyne Systems. La sua immagine – un cranio cromato con occhi rossi incandescenti e movimenti spietatamente precisi – è divenuta un simbolo indelebile della cultura pop. La nuova proposta di Hot Toys celebra proprio quell’essenza, restituendo ai fan una versione danneggiata dalla battaglia che sembra uscita direttamente dalle rovine della Los Angeles del futuro.

Completamente riprogettato, il corpo dell’action doll presenta uno scheletro metallico elettroplaccato che valorizza i contrasti di luce sulle superfici lucide e opacizzate. L’effetto battle damaged e il realismo del weathering donano profondità al modello, trasmettendo la sensazione di un vero combattente del domani. Gli occhi a LED rossi, alimentati a batteria, contribuiscono a ricreare l’atmosfera inquietante del film, rendendo la figura ancora più viva e suggestiva.

Alto circa 31,5 cm, l’Endoskeleton dispone di oltre 25 punti di articolazione e include parti in pressofusione die-cast per garantire stabilità e solidità. Nella confezione sono presenti componenti intercambiabili, tra cui una piastra toracica, un braccio sinistro superiore e una piastra cosciale destra, insieme a mani sostitutive per varie pose d’azione e due fucili al plasma. Completano l’opera una base espositiva a tema “teschio” con logo del film e targhetta identificativa.

Data di uscita

Con il suo incredibile livello di dettaglio e la finitura metallica realistica, questa nuova versione dell’Endoskeleton si presenta come un pezzo imprescindibile per i collezionisti e gli appassionati della saga. L’action doll è già disponibile per il preordine tramite il distributore ufficiale europeo Heo, con uscita prevista per la fine del 2026.