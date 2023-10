EA Sports FC 24: migliori formazioni per iniziare su FUT

Ultimate Team rappresenta da anni la modalità cardine dei vari capitoli calcistici di EA e ovviamente non poteva che confermarsi con uguale enfasi anche nel recente e "nuovo" EA Sports FC 24.

Ripercorrendo gli interessanti passi fatti con la modalità online di FUT registrati su FIFA 23, gestire il proprio team dei sogni passa per una creazione della rosa finalmente più libera e, come ribadito nella nostra approfondita recensione, l’unico limite sembra essere proprio la creatività dei videogiocatori.

Niente malus legati all’utilizzo di una manciata di atleti per nazionalità o campionati differenti da quella di riferimento per il team, le squadre miste potranno finalmente dare maggiore varietà e ampiezza alle rose, mentre i calciatori potranno finalmente cambiare ruolo automaticamente senza utilizzare delle carte consumabili apposite.

Ricordiamo che su EA Sports FC 24 ogni giocatore ha – al massimo – una manciata di ruoli opzionali che ne enfatizzano la duttilità sul rettangolo di gioco, permettendoci di passare da uno schema all'altro con maggior flessibilità.

Considerando le pressoché infinite possibilità di Ultimate Team, abbiamo deciso di dedicare questa parte della guida per orientarsi tra schemi ed atleti, proponendo alcune rose provenienti dai principali campionati per iniziare nel migliore dei modi.

Ricordiamo che – grazie al nuovo sistema di affinità – sarà possibile ibridare calciatori e calciatrici con svariate soluzioni di altre leghe senza particolari problemi, tenendo conto quasi esclusivamente del ruolo in campo.

Migliori formazioni per iniziare su FUT

Formazione Serie A

Cominciare da una rosa del campionato italiano per muovere i primi passi su Ultimate Team si conferma anche quest’anno una scelta ponderata per un buon numero di giocatori dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, ideale per risparmiare un bel tesoretto.

La Serie A, infatti, trabocca di giocatori dall’ottimo potenziale e utili fin dalle battute iniziali, permettendo di giocarsela online su EA Sports FC 24 senza troppi problemi.

Modulo 4-4-2

Meret (83)

Calabria (81) - Ndicka (78) - Mancini (83) - Marusic (81)

Chukwueze (81) - Frattesi (80) - Loftus Cheek (77) - Kostic (83)

Lukaku (84) - Vlahovic (83)

In attesa di puntare a Maignan (87 di overall) si comincia benissimo con un Meret che grazie alla stazza di 190 cm riesce a garantire una certa solidità come estremo difensore, supportato da una classica linea di quattro difensori adatta a scongiurare il maggior numero di pericoli.

A centrocampo bisogna risparmiare qualche credito per puntare a un Rabiot (overall 84) che con nemmeno 4000 crediti potrà essere impiegato per tantissimi mesi come titolare, con il duo delle new entry delle squadre di Milano che riesce a supportare egregiamente ogni tipo di manovra.

Ancora più sorprendente pensare che con meno di 3000 crediti in tutto riesci a portare a casa la coppia di attaccanti Lukaku - Vlahovic e sistemare adeguatamente un reparto offensivo dal peso non indifferente.

Formazione Premier League (mista)

Modulo 3-5-2

Flekken (82)

Ilested (84) - Botman (83) - Aké (81)

Zaniolo (80) - Bentancur (82) - Gravenberch (79) - Kovacic (82) - Galton (83)

Wilson (82) - Beto (81)

La Premer League rimane il campionato più ambito e ricco di stelle anche su EA Sports FC 24, e per questo abbiamo optato per una rosa sorprendentemente economica che introduce alcune new entry del campionato di massima serie inglese femminile.

Nello specificio, Ilested con l'altezza di 178 cm riesce a controbilanciare la stazza fisica con un'incredibile capacità di lettura difensiva, mentre l'ala Galton riesce a supportare adeguatamente tanto la manovra offensiva quanto quella difensiva facendo sfoggio di incredibile resistenza e precisione nei vari cross. Per il resto della difesa e del centrocampo abbiamo selezionato un gruppo di calciatori dal buon mix di rapidità e solidità fisica, attributi necessari per puntare su un modulo che garantisce tantissima intensità in mezzo al campo.

In attacco segnaliamo una coppia da low budget ideali per rapidi contropiedi, in attesa di accumulare circa 3000 crediti e accaparrarsi una delle più sorprendenti calciatrici di EA Sports FC 24, ovvero Shaw (overall 85).

Parliamo di un'attaccante del Man. City femminile con una stazza imponente di 180 cm e un focus sul fisico - anche come stile di gioco - che la rendono un pivot naturale e sorprendentemente adatto a tenere palla e lottare per far salire la squadra.

Formazione Bundesliga (Mista)

Modulo 4-3-3

Casteels (84)

Mazraoui (82) - Sule (84) - Simakan (79) - Gwinn (83)

Stanway (84) - Dani Olmo (83) - Sabitzer (80)

Gnabry (84) - Shick (83) - Brand (81)

Ultima, ma non per importanza, abbiamo optato per una rosa mista del massimo campionato tedesco, lega che da diversi anni - oltre a Borussia Dortmund e Bayern Monaco - riesce dalle squadre minori a generare calciatori dall'overall molto interessante per Ultimate Team.

Anche in questo caso ci sono numerose opzioni per le calciatrici della massima serie femminile e abbiamo optato per tre suggerimenti che riescono a movimentare le partite online di EA Sports FC 24 facendo la differenza per aiutarci nel raggiungere la vittoria.

Nello specifico il terzino destro Gwinn è una calciatrice incredibile per rapidità e capacità di gioco di prima, ideale per rapidi fraseggi e accelerate su tutta la fascia. Mentre Stanway e Brand si rivelano rispettivamente un'instancabile mediano di rottura e un'ala alta capace di sorprendere con gli inserimenti alle spalle della difesa avversaria.

In tutto ciò, abbiamo optato per uno dei moduli più classici disponibili su EA Sports FC 24, ovvero il 4-3-3 con un trequartista (in questo caso Dani Olmo) essenziale per dettare i tempi delle manovre offensive e un attaccante come l'ex romanista Shick che grazie alla stazza fisica sorprende per i colpi di testa. Il resto degli atleti utilizzati prenta prezzi sorprendentemente bassi con un ottimo rapporto qualità-prezzo, dove soprattutto per Gnabry si sottolinea la possibilità di poter sfruttare con nemmeno 2000 crediti uno dei migliori esterni presenti su Ultimate Team per i primi mesi di gioco.