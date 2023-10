EA Sports FC 24, Carriera Allenatore: consigli per giovani promesse e mercato

Come confermato nella recensione completa di EA Sports FC 24 (disponibile a questo link di Amazon), la Carriera Allenatore è diventata di anno in anno un punto di riferimento tanto per gli utenti quanto per gli sviluppatori. Al netto di una certa tradizione tradotta in un'esperienza offline molto più conservativa del previsto, rimane una modalità capace di contrapporsi alla potenza straripante del fenomeno Ultimate Team.

Proprio per questo motivo il team di EA ha consolidato quella struttura ripresa dalla precedente edizione, implementando alcune piccole chicche che provano ad aumentare il coinvolgimento più nella forma che nella sostanza.

Abbiamo deciso di dedicare una guida specifica per alcune squadre divertenti e dal buon tasso di sfida da utilizzare per la Carriera Allenatore di EA Sports FC 24, mentre in questo caso ci concentriamo su linee guida più generiche di cui far tesoro indipendentemente dal club selezionato.

Dove, soprattutto considerando i cambiamenti apportati sul gameplay, sarà necessaria qualche piccola accortezza per la scelta degli atleti su cui puntare sia nel presente sia nel futuro del proprio club. Ma andiamo con ordine.

Le migliori giovani promesse di EA Sports FC 24

La prima parte della nostra guida non può che riguardare l’attento monitoraggio dei campioni del presente e del futuro, con uno staff di talent scout che in ogni inizio di una Carriera Allenatore va messo al lavoro per cercare atleti appetibili in ogni ruolo tra i principali campionati e non solo.

Che voi vogliate scovare giocatori pronti da formare per renderli titolari inamovibili della vostra rosa, o semplicemente per rivenderli al miglior offerente, l’analisi di punti di forza e debolezza del proprio team passa per la necessità di prendersi qualche minuto di tempo a studiare la squadra dall’apposito hub rosa. Una soluzione che permette di avere una visione chiara d’insieme per capire come muoversi sul mercato, possibilmente senza dissanguare le proprie finanze in pochi giorni.

A ragione di ciò, la principale integrazione per questa nuova versione della Modalità Carriera è rappresentata dalla possibilità di poter ingaggiare membri dello staff specifici per potenziare i vari reparti. In questo caso il consiglio e di affidarsi ad investimenti omogenei in ogni reparto, senza dare priorità ad uno in particolare, per una crescita più completa e marcata di tutti gli interpreti.

Ovviamente i giocatori più giovani avranno maggiori possibilità di crescita nel breve periodo, ed affidarsi ai vari consigli inoltrati via mail dal proprio staff sui giocatori più performanti diventa un mantra da perseguire indipendentemente dal club che stiamo gestendo.

Ovviamente l’elenco di potenziali campioni è pressoché infinito con il database di EA Sports FC 24, ma considerando l’enorme varietà di futuri talenti da poter scovare abbiamo deciso di segnalarvene una manciata tra i prospetti più realistici e interessanti:

Doué, 18 anni, COC/AD del Rennes (overall 71 - 86)

Hato, 17 anni, DC/TS dell'Ajax (overall 68 - 87)

Ferguson, 18 anni, ATT del Brighton (overall 74 - 86)

Miretti, 19 anni, CC/COC della Juventus (overall 75 - 88)

Iling Junior, 19 anni, ES/AS della Juventus (overall 71 - 85)

Weiper, 18 anni, ATT del Mainz (overall 66 - 86)

Pafundi, 17 anni, COC/ED dell'Udinese (overall 67 - 86)

King, 19 anni, DC dei Rangers (overall 66 - 85)

Per quanto riguarda, invece, le trattative per i vari giocatori di EA Sports FC 24 non abbiamo constatato particolari differenze rispetto alle passate edizioni.

Ovviamente è sempre fondamentale non promettere a ogni acquisto o rinnovo di contratto un posto da titolare, oppure una posizione ancora più di prestigio all’interno dello spogliatoio. Un accorgimento necessario per evitare di creare eccessivi attriti durante le rotazioni che possono far innervosire i giocatori e non farli rendere al meglio.

Da quest’anno è ancora più importante controllare bene nelle biografie dei giocatori i ruoli specifici più adatti e i pochi alternativi disponibili, perché mai come su EA Sports FC 24 posizionare giocatori fuori ruolo concede malus sostanziali.

Ultimo, ma non per importanza, turnate sempre i giocatori per gli allenamenti, con ogni reparto a giro che effettua esercizi specifici così da allenare la rosa al completo, permettendo un minimo di crescita anche per gli atleti meno utilizzati.