Con l’arrivo del nuovo Manuale del Giocatote (2024) di Dungeons & Dragons , Wizards of the Coast ha rilasciato una prima serie di errata corrige per correggere, chiarire e migliorare le regole del gioco. Pubblicata il 16 aprile 2025, questa errata ufficiale introduce modifiche sostanziali in diverse sezioni del manuale tra cui:

Classi dei personaggi

Talenti

Oggetti

Incantesimi

Queste rettifiche non rappresentano solo correzioni di refusi secondari, contengono anche informazioni importanti per la corretta applicazione delle meccanioche di gioco. Wizard of the Coast ha già dichiarato che tutte le correzioni saranno incluse nella prima ristampa del manuale ed ha creato un documento dedicato per tutti coloro che sono già in possesso di una copia fisica del prodotto.



Riportiamo di seguito, per gli usi del caso, quanto ad oggi diffuso da Wizard Of The Coast. Eventuali aggiunte ulteriori rispetto a quanto pubblicato sono disponibili all'indirizzo: errata manuale del giocatore 2024 Dungeons & Dragons

Correzioni generiche

"Dono dell'attacco inarrestabile" è stato sostituito con "Dono dell'offensiva irresistibile" alle pagine 53 e 125 (sotto Livello 19: Dono Epico).





L'incantesimo "evoca aberrazione" è stato sostituito con "richiama aberrazione" alle pagine 115 (tabella Incantesimi da mago di 4º livello), 157 (tabella Incantesimi Psionici), 170 (tabella Incantesimi da warlock di 4º livello), 172 (tabella Incantesimi del Grande Antico) e 173 (sotto Livello 14: Creare Servitore).



L'incantesimo "evocare bestia" è stato sostituito con "richiama bestia" alle pagine 83 (tabella Incantesimi da druido di 2º livello) e 143 (tabella Incantesimi da ranger di 2º livello).



L'incantesimo "evoca costrutto" è stato sostituito con "richiama costrutto" alle pagine 115 (tabella Incantesimi da mago di 4º livello) e 162 (tabella Incantesimi Meccanici).



L'incantesimo "evoca immondo" è stato sostituito con "richiama immondo" alle pagine 116 (tabella Incantesimi da mago di 6º livello) e 170 (tabella Incantesimi da warlock di 6º livello).



L'incantesimo "evoca non morto" è stato sostituito con "richiama non morto" alle pagine 115 (tabella Incantesimi da mago di 3º livello) e 170 (tabella Incantesimi da warlock di 3º livello).



L'incantesimo "evoca drago" è stato sostituito con "richiama drago" alle pagine 116 (tabella Incantesimi da mago di 5º livello) e 159 (sotto Livello 18: Seguace Draconico e nella tabella Incantesimi Draconici).



La proprietà di padronanza "prosciugamento" è stata sostituita con "fiaccare" alle pagine 92 (sotto Livello 9: Signore delle Tattiche), 214 (titolo del paragrafo), 215 (tabella Armi, sotto la categoria Padronanza) e 383 (indice).



L'incantesimo "salto" è stato sostituito con "saltare" alle pagine 95 (sotto Incantesimi preparati di 1º livello o superiore) e 167 (sotto Balzo Ultraterreno).



L'incantesimo "scudi" è stato sostituito con "scudo" alle pagine 114 (sotto Incantesimi di mago di 1º livello) e 155 (sotto Incantesimi da stregone di 1º livello).



La frase "Per quanto riguarda gli utilizzi consumati, ne recupera uno dopo aver completato un riposo breve ed entrambi dopo un riposo lungo" è stata sostituita con "Per quanto riguarda gli utilizzi consumati, ne recupera uno dopo aver completato un riposo breve e li recupera tutti dopo un riposo lungo" alle pagine 51 (sotto Livello 1: Ira), 70 (sotto Livello 2: Incanalare Divinità), 81 (sotto Livello 2: Forma Selvatica), 91 (sotto Livello 1: Recuperare Energie) e 132 (sotto Livello 3: Incanalare Divinità).

La frase "Ogni volta che il personaggio usa Incanalare Divinità" è stata sostituita con "Ogni volta che il personaggio usa Incanalare Divinità di questa classe" alle pagine 70 (sotto Livello 2: Incanalare Divinità) e 132 (sotto Livello 3:

Incanalare Divinità).

Le didascalie sotto le immagini dei tiefling a pagina 195 sono state corrette per mostrare i tiefling nel giusto ordine nome-aggettivo Tiefling Infernale, Tiefling Ctonio e Tiefling Abissale.

L'espressione "fino all'inizio del turno successivo" è stata sostituita con "fino all'inizio del suo turno successivo" alle pagine 15 (sotto Schivata nella tabella Azioni), 52 (sotto Livello 2: Attacco Irruento), 99 (sotto Scarto elusivo), 161 (sotto la colonna effetto per il tiro 37-40), 175 (sotto Livello 3: Movimenti del Folletto > Movimento provocatorio), 175 (sotto Livello 6: Fuga Nebbiosa > Movimento evanescente), 205 (sotto Duellante Difensivo > Parata), 211 (sotto Dono della Tempra > Salute rafforzata).

L'espressione "fino all'inizio del turno successivo" è stata sostituita con "fino all'inizio del turno successivo del personaggio" alle pagine 53 (sotto Colpo sbalorditivo), 146 (sotto Paura di massa), 203 (sotto Bisturi da Battaglia > Critico migliorato), 210 (sotto Protezione), 210 (sotto Dono delle Abilità di Combattimento > Mira impareggiabile).

L'espressione "fino al termine del turno successivo" è stata sostituita con "fino al termine del turno successivo del personaggio" alle pagine 98 (sotto Attacco adescante), 174 (sotto Livello 14: Scagliare all'Inferno), 206 (sotto Maestria dei Veleni > Creare veleni).

L'espressione "fino al termine del turno successivo" è stata sostituita con "fino al termine del suo turno successivo" a pagina 186 (sotto Sudario necrotico).



L'espressione "fino all'inizio del turno successivo" è stata sostituita con "fino all'inizio del turno successivo dell'incantatore" alle pagine 251 (sotto Carne in Pietra), 271 (sotto Evoca Folletto), 300 (sotto Parola del Potere Stordire).

L'espressione "fino all'inizio del turno successivo" è stata sostituita con "fino all'inizio del proprio turno successivo" alle pagine 191 (sotto Brivido gelante (gigante del gelo)) e 207 (sotto Martello Vivente > Critico migliorato).

L'espressione "prima del termine del turno successivo" è stata sostituita con "prima del termine del proprio turno successivo" a pagina 214 (sotto Vessazione).

Capitolo 1: come si gioca

Copertura (p. 26). Nella colonna "Beneficio per il bersaglio", i benefici per la mezza copertura

e per i tre quarti di copertura sono stati sostituiti rispettivamente con "Bonus di +2 alla CA e ai tiri salvezza su Destrezza" e "Bonus di +5 alla CA e ai tiri salvezza su Destrezza".

Capitolo 3: classi dei personaggi

Mago (p. 49). La sottoclasse del Mago "Evocatore" è stata sostituita con "Invocatore".



Privilegi del barbaro (p. 52). Nella tabella, il titolo della colonna "Ira" è stato sostituito con "Ire".



Livello 14: Viaggio Lungo l'Albero (p. 55). Nel secondo paragrafo, la frase "può aumentare il raggio di teletrasporto di 45 metri" è stata sostituita con "può aumentare il raggio di teletrasporto a 45 metri".



Livello 14: Potere della Natura Selvaggia (p. 56). L'opzione "Sfondamento" è stata sostituita con "Ariete".







Livello 3: Guerriero degli Dèi (p. 57). Nel primo paragrafo, la frase "Come azione bonus, può consumare i dadi della riserva" è stata sostituita con "Come azione bonus, può consumare dadi dalla riserva".



Livello 1: Incantesimi (p. 59). Nel terzo paragrafo, sotto "Incantesimi preparati di 1º livello o superiore", la frase "Se un altro privilegio gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati" è stata sostituita con "Se un altro privilegio del bardo gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati".



Livello 2: Maestria (p. 60). La prima frase "Il bardo ottiene maestria (vedi il Glossario delle regole) in due competenze nelle abilità a scelta" è stata sostituita con "Il bardo ottiene maestria (vedi il Glossario delle regole) in due abilità a scelta in cui ha competenza"; l'ultima frase "Al livello 9, il bardo ottiene maestria in altre due competenze nelle abilità a scelta" è stata sostituita con "Al livello 9, il bardo ottiene maestria in altre due abilità a scelta in cui ha competenza".



Livello 19: Dono Epico (p. 61). Il dono consigliato "Dono dell'incantesimo memorizzato" è stato sostituito con "Dono del richiamo degli incantesimi".



Livello 3: Magia Ammaliante (p. 65). Nel secondo paragrafo, il risultato del fallimento di un tiro salvezza "affascinato e spaventato" è stato sostituito con "affascinato o spaventato".



Livello 3: Parole Taglienti (p. 66). La seconda frase "Quando una creatura che il bardo è in grado di vedere situata a 18 metri da sé" è stata sostituita con "Quando una creatura che il bardo è in grado di vedere situata entro 18 metri da sé".



Livello 1: Incantesimi (p. 69). Nel terzo paragrafo, sotto "Incantesimi preparati di 1º livello o superiore", la frase "Se un altro privilegio gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati" è stata sostituita con "Se un altro privilegio del chierico gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati".





Livello 1: Incantesimi (p. 79). Nel terzo paragrafo, sotto "Incantesimi preparati di 1º livello o superiore", la frase "Se un altro privilegio gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati" è stata sostituita con "Se un altro privilegio del druido gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati".



Livello 1: Ordine Primordiale (p. 80). Nella prima riga del paragrafo, "chierico" è stato sostituito con "druido". Inoltre, nell'opzione "custode", "con le armature pesanti" è stato sostituito con "con le armature medie".



Livello 10: Passo Chiardiluna (p. 85). Nel primo paragrafo, la frase "dispone di vantaggio sui prossimi tiri per colpire" è stata sostituita con "dispone di vantaggio sul prossimo tiro per colpire".



Livello 3: Furia dei Mari (p. 86). Nel secondo paragrafo, la frase "Quando il druido genera l'emanazione, come azione bonus nei suoi turni successivi" è stata sostituita con "Quando il druido genera l'emanazione e come azione bonus nei suoi turni successivi".



Livello 6: Affinità Acquatica (p. 86). La prima frase "Le dimensioni dell'emanazione creata da Furia dei Mari aumenta di 3 metri" è stata sostituita con "Le dimensioni dell'emanazione creata da Furia dei Mari aumentano a 3 metri".



Livello 10: Nato dalla Tempesta (p. 86). La prima frase "Mentre è in atto, la Furia dei Mari conferisce al druido due o più benefici" è stata sostituita con "Mentre è in atto, la Furia dei Mari conferisce al druido altri due benefici".



Livello 9: Signore delle Tattiche (p. 92). La proprietà "rallentamento" è stata sostituita con "lentezza".



Livello 3: Incantesimi (p. 95). Nel secondo paragrafo di "Incantesimi preparati di 1º livello o superiore", "il mago" è stato sostituito con "il guerriero"; sotto "Cambiare gli incantesimi preparati", la prima frase "Quando completa un riposo lungo, il guerriero può sostituire" è stata sostituita con "Ogni volta che il personaggio ottiene un livello da guerriero, può sostituire"; sotto "Focus da incantatore", "Un ladro" è stato sostituito con "Un guerriero".





Opzioni di Manovra (p. 99). Nella descrizione di "Scambio", la frase "a condizione che questa sia consenziente e che il guerriero spenda almeno 1,5 metri di movimento e non sia incapacitato" è stata sostituita con "a condizione che questa sia consenziente e non incapacitata, e che il guerriero spenda almeno 1,5 metri di movimento".



Livello 1: Maestria (p. 101). La prima frase, "Il ladro ottiene maestria in due competenze nelle abilità a scelta", è stata sostituita con "Il ladro ottiene maestria in due abilità a scelta in cui ha competenza". Livello 5: Schivata Prodigiosa (p. 102). La descrizione esistente è stata sostituita con "Quando viene colpito con un tiro per colpire da un attaccante nel suo campo visivo, il ladro può usare la sua reazione per dimezzare i danni subiti (arrotondati per difetto)."



Livello 3: Mani Veloci (p. 105). Sotto "Usare un oggetto", la frase "Il ladro può effettuare l'azione di Utilizzo o di Magia per utilizzare un oggetto magico che richiede un'azione" è stata sostituita con "Il ladro può effettuare l'azione di Utilizzo o di Magia per utilizzare un oggetto magico che richiede una di quelle azioni".



Livello 3: Incantesimi (p. 108). Sotto "Trucchetti", la frase "Ogni volta che il ladro ottiene un livello può sostituire" è stata sostituita con "Ogni volta che il personaggio ottiene un livello da ladro, può sostituire"; sotto "Cambiare gli incantesimi preparati", la prima frase "Quando completa un riposo lungo, il ladro può sostituire" è stata sostituita con "Ogni volta che il personaggio ottiene un livello da ladro, può sostituire".



Livello 17: Ladro di Incantesimi (p. 109). Nel secondo paragrafo, la frase "ne ruba le conoscenze se questo è almeno di 1º livello o di un livello utilizzabile dal personaggio" è stata sostituita con "ne ruba le conoscenze se questo è almeno di 1º livello e di un livello utilizzabile dal personaggio".



Livello 1: Incantesimi (p. 112). Nel terzo paragrafo, sotto "Incantesimi preparati di 1º livello o superiore", la frase "Se un altro privilegio gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati" è stata sostituita con "Se un altro privilegio del mago gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati".



Livello 2: Studioso (p. 112). La seconda frase del paragrafo "Scegli una delle seguenti abilità in cui avere competenza" è stata sostituita con "Scegli una delle seguenti attività in cui hai competenza".





Livello 10: Terzo Occhio (p. 119). Sotto "Comprensione superiore", la frase "Il mago è in grado di leggere e capire qualsiasi lingua" è stata sostituita con "Il mago è in grado di leggere qualsiasi lingua".



Livello 2: Concentrazione da Monaco (p. 124). Nell'abilità del monaco "Passo del Vento", la frase "In alternativa, può spendere 1 punto concentrazione per effettuare le azioni di Disimpegno e Schivata come azione bonus" è stata sostituita con "In alternativa, può spendere 1 punto concentrazione per effettuare le azioni di Disimpegno e Scatto come azione bonus".



Livello 2: Movimento Senza Armatura (p. 124). Nella prima frase, "purché non indossi un'armatura pesante o impugni uno scudo" è stato sostituito con "purché non indossi un'armatura o impugni uno scudo".



Livello 3: Mano del Dolore (p. 128). La prima frase "Una volta per turno, quando il monaco colpisce una creatura con un colpo senz'armi" è stata sostituita con "Una volta per turno, quando il monaco colpisce una creatura con un colpo senz'armi e infligge danni".



Livello 1: Incantesimi (p. 131). Nel terzo paragrafo, sotto "Incantesimi preparati di 1º livello o superiore", la frase "Se un altro privilegio gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati" è stata sostituita con "Se un altro privilegio del paladino gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati".



Livello 7: Aura di Alacrità (p. 137). L'ultima frase "fino al termine del turno successivo" è stata sostituita con "fino al termine del turno successivo dell'alleato".



Livello 15: Difesa Gloriosa (p. 138). La seconda frase "Quando il paladino o una creatura nel suo campo visivo entro 3 metri da sé subisce un tiro per colpire" è stata sostituita con "Quando il paladino o una creatura nel suo campo visivo entro 3 metri da sé è colpito con un tiro per colpire".





Livello 1: Incantesimi (p. 141). Nel terzo paragrafo sotto "Incantesimi preparati di 1º livello o superiore", la frase "Se un altro privilegio gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati" è stata sostituita con "Se un altro privilegio del ranger gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati".



Livello 5: Attacco extra (p. 142). Nella descrizione di questo livello, "il paladino" è stato sostituito con "il ranger".



Livello 7: Scambio Seducente (p. 149). Nel secondo paragrafo, la prima frase "In più, ogni volta che una creatura nel suo campo visivo entro 36 metri da lui" è stata sostituita con "In più, ogni volta che una creatura nel suo campo visivo entro 36 metri da sé".



Livello 11: Rinforzi Fatati (p. 149). Nel secondo paragrafo, la frase "Ogni volta che lo stregone lancia l'incantesimo" è stata sostituita con "Ogni volta che il ranger lancia l'incantesimo".



Livello 1: Incantesimi (p. 151). Nel primo paragrafo di "Trucchetti", la frase "Quando lo stregone ottiene un livello, è possibile sostituire" è stata sostituita con "Ogni volta che il personaggio ottiene un livello da stregone, può sostituire"; nel terzo paragrafo, sotto "Incantesimi preparati di 1º livello o superiore", la frase "Se un altro privilegio gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati" è stata sostituita con "Se un altro privilegio dello stregone gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati"; sotto "Cambiare gli incantesimi preparati", la prima frase "Quando completa un riposo lungo, lo stregone può sostituire" è stata sostituita con "Ogni volta che il personaggio ottiene un livello da stregone, può sostituire".



Livello 3: Conversazione Telepatica (p. 157). Nel primo paragrafo, la frase "Come azione bonus, può scegliere una creatura entro 9 metri di distanza da sé" è stata sostituita con "Come azione bonus, può scegliere una creatura che è in grado di vedere entro 9 metri di distanza da sé"; nello stesso paragrafo, "warlock" è stato sostituito con "stregone"; nel secondo paragrafo, la frase "termina immediatamente se lo stregone è incapacitato, muore o se

usa quest'abilità per creare una connessione con un'altra creatura" è stata sostituita con "termina immediatamente se lo stregone usa quest'abilità per creare una connessione con un'altra creatura".



Impulsi di magia selvaggia (p. 160). Nell'effetto del tiro da 09-12, la frase "Per il prossimo minuto, lo stregone ripristina 5 dei suoi punti ferita a ogni turno" è stata sostituita con "Per il prossimo minuto, lo stregone ripristina 5 dei suoi punti ferita all'inizio di ogni suo turno"; nell'effetto del tiro da 57-60, la prima frase "Lo stregone può lanciare un incantesimo casuale" è stata sostituita con "Lo stregone lancia un incantesimo casuale"; nell'effetto del tiro 97-00, la frase del risultato 4 "un alleato a scelta recupera lo slot incantesimo speso di livello più basso" è stata sostituita con "un alleato a scelta entro 90 metri dallo stregone recupera lo slot incantesimo speso

di livello più basso".

Livello 3: Ripristino dell'Equilibrio (p. 162). La seconda frase "Quando una creatura nel raggio di 9 metri" è stata sostituita con "Quando una creatura nel raggio di 18 metri".



Livello 1: Magia del Patto (p. 165). Sotto "Trucchetti", la seconda frase "Quando il warlock ottiene un livello, è possibile sostituire" è stata sostituita con "Ogni volta che il personaggio ottiene un livello da warlock, può sostituire"; nel terzo paragrafo, sotto "Incantesimi preparati di 1º livello o superiore", la frase "Se un altro privilegio gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati" è stata sostituita con "Se un altro privilegio del warlock gli fornisce incantesimi che sono sempre preparati"; sotto "Cambiare gli incantesimi preparati", la prima frase "Quando il warlock ottiene un livello, può sostituire" è stata sostituita con "Ogni volta che il personaggio ottiene un livello da warlock, può sostituire".

Livello 1: Suppliche Occulte (p. 166). Sotto "Sostituire e ottenere suppliche", la prima frase "Quando il warlock sale di livello, è possibile sostituire" è stata sostituita con "Ogni volta che il personaggio ottiene un livello da warlock, può sostituire".



Livello 3: Mente Risvegliata (p. 172). Nel primo paragrafo, la frase "Come azione bonus, può scegliere una creatura entro 9 metri di distanza da sé" è stata sostituita con "Come azione bonus, può scegliere una creatura che è in grado di vedere entro 9 metri di distanza da sé".



Livello 14: Magia Ammaliante (p. 175). La seconda frase "Subito dopo aver lanciato un incantesimo di ammaliamento o illusione utilizzando un'azione o uno slot incantesimo" è stata sostituita con "Subito dopo aver lanciato un incantesimo di ammaliamento o illusione utilizzando un'azione e uno slot incantesimo".

Capitolo 5: talenti

Aggressore Selvaggio (p. 200). L'ultima frase "puoi tirare due volte per i danni e scegliere il risultato che preferisci" è stata sostituita con "puoi tirare due volte per i danni dell'arma e scegliere il risultato che preferisci".

Lottatore (p. 205). Nella descrizione di "Colpisci e afferra", la frase "può scegliere se infliggerle danni o afferrarla" è stata sostituita con "può usare sia l'opzione Danni che Presa".



Maestro della Armi su Asta (p. 207). Nel beneficio "Colpo reattivo", l'ultima frase "il personaggio può usare una reazione per sferrare un attacco in mischia contro una creatura entro la portata dell'arma"

è stata sostituita con "il personaggio può usare una reazione per sferrare un attacco in mischia contro una creatura che entra nella portata dell'arma".



Sentinella (p. 208). Nella descrizione di "Fermo", la frase "la sua velocità scende a 0 per il resto del turno in corso" è stata sostituita con "la velocità della creatura scende a 0 per il resto del turno in corso".

Capitolo 6: equipaggiamento

Rovesciamento (p. 214). Nella prima frase del paragrafo, "(CD 8 più il modificatore di caratteristica utilizzato per il tiro salvezza su Costituzione e il bonus di competenza del personaggio)" è stato sostituito con "(CD 8 più il modificatore di caratteristica utilizzato per il tiro per colpire e il bonus di competenza del personaggio)".

Capitolo 7: incantesimi

Slot Incantesimo (p. 235). Nella prima frase del paragrafo, "un incantatore può lanciare solo un numero limitato di incantesimi di livello superiore al 1º prima di riposare" è stato sostituito con "un incantatore può lanciare solo un numero limitato di incantesimi di livello pari o superiore al 1º prima di riposare."





Calderone Ribollente di Tasha (p. 249). Nel secondo paragrafo, la frase "La pozione è contenuta in una fiala che scompare quando viene la pozione viene consumata" è stata sostituita con "La pozione è contenuta in una fiala che scompare quando la pozione viene consumata".

Cerchio di Potere (p. 252). La frase "Mentre sono nell'aura, l'incantatore e i suoi alleati dispongono di vantaggio sui tiri salvezza e altri effetti magici" è stata sostituita con "Mentre sono nell'aura, l'incantatore e i suoi alleati dispongono di vantaggio sui tiri salvezza contro gli incantesimi e altri effetti magici".



Comprensione dei Linguaggi (p. 255). La seconda frase "Comprende inoltre ogni linguaggio scritto che sei in grado di vedere" è stata sostituita con "Comprende inoltre ogni linguaggio scritto che è in grado di vedere".



Confusione (p. 256). La frase "altrimenti non può effettuare azioni, azioni bonus o reazioni" è stata sostituita con "altrimenti non può effettuare azioni bonus o reazioni".





Crescita di Spine (p. 261). Nel secondo paragrafo, la frase "deve effettuare un'azione di Ricerca e una prova di Saggezza" è stata sostituita con "deve effettuare un'azione di Ricerca e superare una prova di Saggezza".



Evoca Elementale (p. 270). Nella sottosezione "Utilizzo di uno slot incantesimo di livello superiore", "2d8" è ora "1d8."



Evoca Elementali Minori (p. 271). Nella sottosezione "Utilizzo di uno slot incantesimo di livello superiore", "2d8" è ora "1d8."



Evoca Folletto (p. 271). Nella sottosezione "Utilizzo di uno slot incantesimo di livello superiore", "2d12" è ora "1d12."

Appendice B: Schede delle statistiche delle creature

Capra Gigante (p. 346). Il danno extra inflitto al bersaglio "3 (1d6)" è stato sostituito con "5 (2d4)".

Granchio e Granchio Gigante (p. 350). L'azione "Artiglio" è stata sostituita con "Chela".

Appendice C: glossario delle regole

Afferrare (p. 361). Sotto "Afferrare", è stato corretto un refuso nel titolo "Terminare una presa".

Nascondersi [Azione] (p. 368). Nel secondo paragrafo, è stato corretto un refuso nella frase "Se il personaggio supera la prova, ottiene la condizione "invisibile" finché rimane nascosto".