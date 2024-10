Dragon Ball: Sparking! Zero: come sbloccare tutti gli episodi What If della storia

Come avevamo descritto anche nella nostra recensione di Dragon Ball: Sparking! Zero, uno degli elementi che più ci sono piaciuti della modalità Storia del gioco sono le storie alternative, qui chiamate Episodi Sparking. Questi non sono altro che episodi What If che rispondono alle classiche domande che tutti i fan si pongono, come ad esempio cosa sarebbe successo se Goku non si fosse alleato con Piccolo contro Radish.

Nel gioco la storia può essere vissuta dal punto di vista di otto personaggi diversi, e ognuno di essi ha parecchi episodi What If, divisi tra quelli piuttosto lunghi e altri molto brevi che durano anche un solo scontro o ci mostrano un finale alternativo. Andiamo perciò a scoprire come sbloccare tutti gli episodi Sparking (o What If a seconda di come preferite chiamarli) di Dragon Ball: Sparking! Zero.

Come sbloccare tutti gli episodi What If di Dragon Ball Sparking! Zero

Durante la modalità Episodio Battaglia di Sparking! Zero troverete dei bivi narrativi in cui effettuare una scelta, oppure dovrete soddisfare delle condizioni in battaglia per sbloccare percorsi alternativi alla storia canonica. Non tutte le volte che si verificano queste possibilità si andrà a sbloccare un’intera saga alternativa, a volte ci saranno solo degli esiti diversi che si risolveranno in un filmato o in uno scontro extra.

In questa guida vi segnaleremo l’episodio a cui fare riferimento nella storia per soddisfare le condizioni e sbloccare i vari What If del gioco.

Goku

La coppia più forte della Terra : semplicemente scegliete di non unirvi a Piccolo

: semplicemente scegliete di non unirvi a Piccolo Radish contro la scuola della Tartaruga: Battete Radish entro due minuti circa altrimenti tornerete nella storia canonica. Soddisfando questa condizione sbloccherete la storia alternativa Fianco a Fianco .

Battete Radish entro due minuti circa altrimenti tornerete nella storia canonica. Soddisfando questa condizione sbloccherete la storia alternativa . Rivincita e finale: Se batterete Radish sempre in circa due minuti massimo, potrete sbloccare la storia alternativa Oltre il limite , altro What If piuttosto lungo.

Se batterete Radish sempre in circa due minuti massimo, potrete sbloccare la storia alternativa , altro What If piuttosto lungo. Arrivo sul Pianeta Namecc: Per riuscire a soddisfare la condizione dovrete respingere la mossa speciale di Jeeth, la Crusher Ball usando la Percezione. Facendo questo Burter entrerà in battaglia, altrimenti non si scambieranno di posto. In questo modo sbloccherete due piccole varianti della storia, senza che abbiano però grosse ripercussioni.

Per riuscire a soddisfare la condizione dovrete respingere la mossa speciale di Jeeth, la Crusher Ball usando la Percezione. Facendo questo Burter entrerà in battaglia, altrimenti non si scambieranno di posto. In questo modo sbloccherete due piccole varianti della storia, senza che abbiano però grosse ripercussioni. Goku è Tornato: Dovete battere Freezer prima che i personaggi inizino a parlare della Sfera Genkidama da lanciare contro al temibile villain. Se lo farete avrete un piccolo finale alternativo.

Dovete battere Freezer prima che i personaggi inizino a parlare della Sfera Genkidama da lanciare contro al temibile villain. Se lo farete avrete un piccolo finale alternativo. La Stanza dello Spirito e del Tempo: Dovrete scegliere se aiutare Piccolo oppure aspettare che Vegeta e Trunks escano dalla Stanza dello Spirito e del Tempo. Se deciderete di aiutare Piccolo sbloccherete un’altra strada alternativa chiamata Futuro mutevole .

Dovrete scegliere se aiutare Piccolo oppure aspettare che Vegeta e Trunks escano dalla Stanza dello Spirito e del Tempo. Se deciderete di aiutare Piccolo sbloccherete un’altra strada alternativa chiamata . Inizia il Cell Game: Se batterete Cell entro due minuti assisterete a un finale alternativo della saga.

Se batterete Cell entro due minuti assisterete a un finale alternativo della saga. Il risveglio di un nuovo potere: Se batterete Majin Bu velocemente mentre Goku è trasformato in Super Saiyan 3 otterrete un finale alternativo della saga.

Se batterete Majin Bu velocemente mentre Goku è trasformato in Super Saiyan 3 otterrete un finale alternativo della saga. Freezer è tornato: Sconfiggete Freezer entro due minuti per sbloccare una versione alternativa del finale.

Sconfiggete Freezer entro due minuti per sbloccare una versione alternativa del finale. La verità su Zamasu: Sconfiggete sia Zamasu che Black Goku il più velocemente possibile. Se inizierà un dialogo in sottofondo in cui si parla di come Black Goku abbia ucciso la famiglia di Goku allora sarà già troppo tardi e converrà riprovare.

Sconfiggete sia Zamasu che Black Goku il più velocemente possibile. Se inizierà un dialogo in sottofondo in cui si parla di come Black Goku abbia ucciso la famiglia di Goku allora sarà già troppo tardi e converrà riprovare. Verso un terzo futuro: Battete Zamasu e Black Goku il più in fretta possibile dopo che si sono fusi.

Battete Zamasu e Black Goku il più in fretta possibile dopo che si sono fusi. Alla ricerca dei guerrieri più forti: Semplicemente scegliete ogni alternativa tra Majin Bu, Androide 17 e Tienshinhan per vedere ogni variante della storia.

Semplicemente scegliete ogni alternativa tra Majin Bu, Androide 17 e Tienshinhan per vedere ogni variante della storia. La potenza di Goku: Se batterete Jiren prima che i dialoghi tra i due guerrieri siano finiti otterrete questo finale.

Vegeta

Bambola meccanica: Se sconfiggerete entro due minuti l’Androide 18 con Vegeta sbloccherete la storia What If intitolata Legame familiare .

Se sconfiggerete entro due minuti l’Androide 18 con Vegeta sbloccherete la storia What If intitolata . Vegeta e Trunks: Dovrete ridurre la salute di Trunks il più velocemente possibile in modo da farlo trasformare in Super Trunks. Sconfiggetelo per avanzare lungo Legame familiare altrimenti la storia si fermerà prima.

Dovrete ridurre la salute di Trunks il più velocemente possibile in modo da farlo trasformare in Super Trunks. Sconfiggetelo per avanzare lungo Legame familiare altrimenti la storia si fermerà prima. Super Vegeta: In questo caso dovrete sconfiggere Cell in forma perfetta prima che inizi il dialogo che darà la possibilità a Vegeta di utilizzare il suo caratteristico Final Flash. In mezzo alla battaglia dovrete anche affrontare ed eliminare il prima possibile Trunks.

In questo caso dovrete sconfiggere Cell in forma perfetta prima che inizi il dialogo che darà la possibilità a Vegeta di utilizzare il suo caratteristico Final Flash. In mezzo alla battaglia dovrete anche affrontare ed eliminare il prima possibile Trunks. Il cuore malvagio di Vegeta: Qui potrete scegliere se farsi possedere da Babidi, in modo che la storia segua il percorso canonico o resistere alla sua possessione. State attenti però, perché per poter sbloccare questa opzione dovrete vincere lo scontro del capitolo precedente contro Trunks bambino senza perdere nemmeno una barra di salute, altrimenti non vi darà la possibilità di scegliere tra le due opzioni. Facendo questo sbloccherete la storia alternativa Il titolo di numero uno.

Qui potrete scegliere se farsi possedere da Babidi, in modo che la storia segua il percorso canonico o resistere alla sua possessione. State attenti però, perché per poter sbloccare questa opzione altrimenti non vi darà la possibilità di scegliere tra le due opzioni. Facendo questo sbloccherete la storia alternativa La determinazione di Vegeta: Sconfiggete Majin Bu entro due minuti per sbloccare un finale alternativo della saga.

Sconfiggete Majin Bu entro due minuti per sbloccare un finale alternativo della saga. Un Disperato bisogno di tempo: Sonfiggete Kid Bu entro due minuti per sbloccare un nuovo scontro e un nuovo finale per la saga.

Gohan

Furia incontenibile: Sconfiggete Cell entro due minuti per sbloccare un finale alternativo.

Sconfiggete Cell entro due minuti per sbloccare un finale alternativo. Darbula: Sconfiggete Darbula entro due minuti per sbloccare un nuovo finale.

Sconfiggete Darbula entro due minuti per sbloccare un nuovo finale. Desiderio di potere: anche in questo caso dovrete battere Majin Bu entro due minuti per completare la saga con un finale inedito.

anche in questo caso dovrete battere Majin Bu entro due minuti per completare la saga con un finale inedito. Salva la Terra dall’esercito di Freezer!: Resistete contro Freezer cercando di perdere meno vita possibile per sbloccare l’episodio What If chiamato Il guerriero più forte , l’unica storia alternativa di Gohan che è anche una delle più interessanti del gioco .

Resistete contro Freezer cercando di perdere meno vita possibile per sbloccare l’episodio What If chiamato , l’unica storia alternativa di Gohan che è anche . Una squadra incredibile: Sconfiggete Dyspo entro due minuti per ottenere un nuovo finale.

Piccolo

L’attacco dei Saiyan: Sconfiggete Nappa in meno di due minuti per ottenere una piccola deviazione della storia.

Sconfiggete Nappa in meno di due minuti per ottenere una piccola deviazione della storia. Piccolo torna a casa: In questo caso dovrete battere Freezer facendogli attivare le sue trasformazioni in circa due minuti. In questo modo sbloccherete un breve capitolo alternativo.

In questo caso dovrete battere Freezer facendogli attivare le sue trasformazioni in circa due minuti. In questo modo sbloccherete un breve capitolo alternativo. Ansia crescente: Qui c’è un’altra scelta da compiere: se continuerete a osservare lo scontro la saga di Cell e degli Androidi proseguirà in maniera normale, se invece deciderete di aiutare Goku allora sbloccherete l’episodio What If La guida di un mentore .

Qui c’è un’altra scelta da compiere: se continuerete a osservare lo scontro la saga di Cell e degli Androidi proseguirà in maniera normale, se invece deciderete di aiutare Goku allora sbloccherete l’episodio What If . Androide 17: Questa battaglia è ostica perché dovrete togliere due barre della salute a 17 e poi sconfiggere Cell entro due minuti dall’inizio dello scontro. Se non lo farete la battaglia terminerà, altrimenti 17 tornerà a combattere e dovrete sconfiggerlo per ottenere il finale alternativo.

Trunks del futuro

Un mondo deviato: Battaglia con poco tempo a disposizione per sbloccare il percorso alternativo dato che dovrete far ritirare Black Goku e sconfiggere Zamasu entro due minuti. Se Goku e Vegeta inizieranno a parlare nel bel mezzo del combattimento riprovate perché sarà già troppo tardi. Questa battaglia sblocca l’episodio What If chiamato Speranza Luminosa .

Battaglia con poco tempo a disposizione per sbloccare il percorso alternativo dato che dovrete far ritirare Black Goku e sconfiggere Zamasu entro due minuti. Se Goku e Vegeta inizieranno a parlare nel bel mezzo del combattimento riprovate perché sarà già troppo tardi. Questa battaglia sblocca l’episodio What If chiamato . La scelta di Trunks: Qui dovrete scegliere se tornare nel futuro o restare ad allenarvi. La prima opzione conclude la storia in modo canonico, se resterete invece sbloccherete la saga What If Orgoglio Ereditato.

Qui dovrete scegliere se tornare nel futuro o restare ad allenarvi. La prima opzione conclude la storia in modo canonico, se resterete invece sbloccherete la saga What If Papà o squadra?: All’interno di questa saga alternativa arrivati al Torneo del Potere con Trunks dovrete scegliere se schierarvi con Vegeta per proseguire e completare Orgoglio Ereditato oppure restare con la squadra e sbloccare un'altra saga alternativa chiamata In viaggio verso il domani.

Freezer

Un tuffo nel passato: Per sbloccare il finale alternativo di questa saga dovrete battere tutti gli avversari in circa tre minuti e mezzo.

Per sbloccare il finale alternativo di questa saga dovrete battere tutti gli avversari in circa tre minuti e mezzo. Super Saiyan leggendario: Dovrete battere Goku in forma Super Saiyan senza utilizzare la trasformazione che porta Freezer al 100% della sua potenza. Se lo farete resterete nel percorso canonico della storia.

Dovrete battere Goku in forma Super Saiyan senza utilizzare la trasformazione che porta Freezer al 100% della sua potenza. Se lo farete resterete nel percorso canonico della storia. Freezer giunge sulla Terra: Battete Trunks entro due minuti per sbloccare un percorso alternativo.

Battete Trunks entro due minuti per sbloccare un percorso alternativo. Freezer redivivo: Dovete battere sia Goku che Vegeta in versione Super Saiyan Blue entro due minuti, un requisito molto complesso, ma che vi consentirà di sbloccare l’episodio What If di Freezer chiamato L’esercito di Freezer si unisce alla lotta.

Dovete battere sia Goku che Vegeta in versione Super Saiyan Blue entro due minuti, un requisito molto complesso, ma che vi consentirà di sbloccare l’episodio What If di Freezer chiamato Il pensiero di Freezer: Questo è l’episodio iniziale del What If di Freezer. Qui potrete scegliere chi portare con voi in battaglia tra la squadra Genew, Re Cold e Cooler. Ogni opzione sblocca un percorso alternativo, finitene uno e poi selezionate un’altra opzione per vedere al 100% tutto l’episodio What If.

Black Goku

Inizia il terzo atto: Dovete battere entro due minuti sia Goku che Vegeta in versione Super Saiyan Blue per sbloccare il What If Prova di giustizia . Se Black Goku inizierà a parlare dell’aura di Zamasu riprovate perché sarà già troppo tardi.

Dovete battere entro due minuti sia Goku che Vegeta in versione Super Saiyan Blue per sbloccare il What If . Se Black Goku inizierà a parlare dell’aura di Zamasu riprovate perché sarà già troppo tardi. La scelta: Se sconfiggerete Vegeth e Trunks il più velocemente possibile andrete avanti per sbloccare il finale di questa saga What If, ma resistendo potrete ottenere la possibilità di fondere i due combattenti in Zamasu Fusione e ottenere un finale alternativo.

Se sconfiggerete Vegeth e Trunks il più velocemente possibile andrete avanti per sbloccare il finale di questa saga What If, ma resistendo potrete ottenere la possibilità di fondere i due combattenti in Zamasu Fusione e ottenere un finale alternativo. La fusione suprema: Anche in questo caso dovrete battere Goku e Vegeta entro due minuti per sbloccare il percorso alternativo.

Anche in questo caso dovrete battere Goku e Vegeta entro due minuti per sbloccare il percorso alternativo. La responsabilità di un dio: Qui avrete la possibilità di sbloccare due finali che dipenderanno soltanto se deciderete di fondervi per sconfiggere Vegeth e Trunks oppure di non farlo battendoli in forma normale.

Qui avrete la possibilità di sbloccare due finali che dipenderanno soltanto se deciderete di fondervi per sconfiggere Vegeth e Trunks oppure di non farlo battendoli in forma normale. Dei, peccati e punizioni: Per ottenere il finale alternativo dovrete evitare che Trunks vi colpisca con la sua mossa finale (che farà di default) e poi batterlo.

