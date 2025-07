Death Stranding 2: tutti i prepper e le ricompense (Australia)

Dopo avervi proposto la guida alle strutture presenti in Messico, ora passiamo al pezzo forte di Death Stranding 2: On the Beach: l’Australia.

Questa regione è quella dove si concentrerà il resto del titolo dopo l’introduzione messicana, e propone moltissimi biomi diversi, tra foreste, deserti e cime montuose. Al suo interno troveremo anche moltissime strutture e Prepper solitari pronti ad accogliere Sam e a connettersi con lui e con il resto del mondo tramite la Rete Chirale.

In Australia troveremo ben 36 diverse basi da connettere, il che porta al totale di 42 comprendendo anche quelle messicane. Molte di queste saranno opzionali, ma se si vorrà scoprire tutto di Death Stranding 2, allora sarà necessario trovarle tutte.

Anche in questo caso ci sarà un’ampia varietà di ricompense da ottenere tramite le strutture australiane e in questa guida vi sveleremo tutte le ricompense disponibili in ogni struttura dell’Australia e anche come trovare e connettere i Prepper opzionali.

Death Stranding 2: guida alle strutture dell’Australia

Al contrario del Messico, l’Australia è molto vasta e presenta una gran varietà di aree che renderanno arrivare in certi luoghi molto più complesso.

Un esempio saranno le montagne innevate, che presenteranno diverse difficoltà dovendo affrontare profondi strati di neve, pendenze ostiche e la possibilità di valanghe. Fortunatamente l’Australia permetterà di costruire anche autostrade e monorotaie, oltre la possibilità di posizionare le care teleferiche del primo capitolo, per agevolare gli spostamenti anche nelle zone più difficili da navigare.

Vediamo dunque nel dettaglio i 36 abitanti australiani da riconnettere.

La base del Governo

La prima struttura che incontrerete per la storia una volta arrivati in Australia.

Livello 1 – Spara-Bolas

Livello 2 - Zaino: Dispositivo Antigravità chirale

Livello 3 - Zaino: Contenitore per Munizioni Grande Liv.1

Livello 4 - Contenitore per Munizioni Grande Liv.2

Livello 5 - Ologramma personalizzato: Vecchio Oz, Toppa 32: Criptobionte Australiano

Osservatorio Ambientale Occidentale

Seconda struttura legata alla storia che incontrerete in Australia.

Livello 1 – Esoscheletro da battaglia Lvl1 + Pistola a Granate + Granata MP

Livello 2 - Zaino: Assorbitore di Scosse Elettriche

Livello 3 - Esoscheletro da battaglia Liv. 2

Livello 4 - Esoscheletro da battaglia Liv. 3

Livello 5 - Ologramma personalizzato: Peter Gates, Toppa 58: Pickup fuoristrada

Il Comandante Solitario

Struttura opzionale. Si sblocca completando l’Ordine Secondario 100 dalla Base del Governo e poi l’Ordine Secondario 101 (Il Comandante Solitario).

Livello 1 - Fucile da Cecchino Tranquillante

Livello 2 - Granata Fumogena

Livello 3 - Pistola Tranquillante SL

Livello 4 - Fucile da Cecchino Tranquillante Leggero

Livello 5 - Fucile da Cecchino Tranquillante leggero silenziato, Ologramma personalizzato: Il Comandante Solitario, Toppa 26: “!”

Il Musicista

Incontrerete il musicista (Gen Hoshino) seguendo la storia principale.

Livello 1 - Fucile a Pompa [MF] Lvl1

Livello 2 - Fucile a Pompa LG [MF] Lvl1

Livello 3 - Fucile a Pompa [MF] Lvl2

Livello 4 - Fucile a Pompa LW [MF] Lvl2, Bastoncino Leccabile (oggetto per la Stanza Privata)

Livello 5 - Ologramma personalizzato: Gen Hoshino, Toppa 37: I Love BB

West Fort Knot (F1)

Si sbloccherà andando avanti con la trama.

Livello 1 - Hovercarro Liv.1

Livello 2 - Unità Batteria Lvl1

Livello 3 - Hovercarro Liv.2

Livello 4 - Unità Batteria Lvl2

Livello 5 - Ologramma personalizzato: Olivia Westbury, Toppa 61: Monorotaia

Valle Arcobaleno

Struttura legata alla storia principale.

Livello 1 - Cannone di Catrame

Livello 2 - Generatore Solare

Livello 3 - Mini Batteria Extra

Livello 4 - Elettrobionte (Accessorio per lo zaino)

Livello 5 - Ologramma personalizzato: Glenn Rain, Toppa 33: Elettrobionte

Rifugio per Animali

Struttura in cui potrete portare gli animali salvati in giro per l’Australia, si sbloccherà andando avanti con la storia.

Livello 1 - Ologranata Esca

Livello 2 - Ologranata furtiva

Livello 3 - Ologranata CA

Livello 4 - Quokka (Accessorio per lo zaino)

Livello 5 - Ologramma personalizzato: Personale del Rifugio, Ologramma personalizzato: Quokka, Toppa 28: Animale

Rifugio di Rainy

Si sblocca automaticamente insieme al Rifugio per Animali durante l’Ordine Principale 015. Da quel momento si potranno consegnare ordini standard e carichi smarriti destinati a Rainy.

Livello 1 - Nessuna ricompensa

Livello 2 - Nessuna ricompensa

Livello 3 - Nessuna ricompensa

Livello 4 - Nessuna ricompensa

Livello 5 - Ologramma personalizzato: Rainy, Ologramma personalizzato: Lorichetto Arcobaleno, Toppa 68: Lorichetto Arcobaleno

Osservatorio Ambientale Settentrionale

Struttura legata alla storia principale, la sbloccherete andando avanti con la trama.

Livello 1 - Tuta da Corriere: Quadri, Boomerang di Sangue

Livello 2 – Segnalatore

Livello 3 – Borsa multifunzione

Livello 4 - Campanella (Accessorio per lo zaino)

Livello 5 - Ologramma personalizzato: Mike Northcote, Toppa 65: Boomerang di Sangue

Centro Logistico F2 Sud

Struttura principale legata alla storia.

Livello 1 - Stivali da Combattimento, Cannone Adesivo, Mitragliatrice Pesante

Livello 2 - Guanti morsa da battaglia liv.1

Livello 3 - Guanti morsa da battaglia liv.2

Livello 4 - Canguri Pugili (Accessorio per lo zaino)

Livello 5 - Ologramma personalizzato: Samson Hook, Toppa 69: Canguri Pugili

L’Inventore

Per connettere L’Inventore alla Rete Chirale dovrete recuperare dei carichi perduti, solitamente situati nei pressi della costa di fronte all’isola su cui è situato. Una volta riportati accetterà di far parte della Rete Chirale. L’isola è raggiungibile a piedi o con un mezzo passando per l’area gialla visibile tramite la scansione dell’Odradek.

Livello 1 – Cappuccio Lontra

Livello 2 – Bomba Stordente

Livello 3 – Bomba Stordente a Distanza

Livello 4 – Spara-Bolas Stordente

Livello 5 – Ologramma personalizzato: L’Inventore, Toppa 63: Cappuccio Lontra

La Rabdomante

Struttura principale legata alla storia.

Livello 1 – CCP Liv.2, Zip-Line, Esoscheletro energico Liv.1

Livello 2 – Tuta Porter: Verde Deserto

Livello 3 – Esoscheletro energico Liv.2

Livello 4 – Esoscheletro energico Liv.3

Livello 5 – Ologramma personalizzato: la rabdomante, Toppa 34: Clorobionte

Laboratorio di Heartman

Struttura principale dove troverete una vecchia conoscenza e anche un nuovo interessante personaggio.

Livello 1 – Batteria Extra Lvl1, Rampa Salto, Rifugio Sicuro

Livello 2 – Batteria Extra Lvl2

Livello 3 – Batteria Extra Lvl3

Livello 4 – Batteria Extra Lvl4

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Heartman, Ologramma personalizzato: Idrologa, Toppa 29: Sorgente Termale

Il Pizzaiolo

Lo incontrerete seguendo l’avventura principale. Per sbloccare il livello 2 dovrete consegnare un carico perduto chiamato Michanga, maggiori informazioni sulla storia del Pizzaiolo in questa guida.

Livello 1 – Mitragliatrice [MF] Liv.1

Livello 2 – Pizza di Gomma, Prima tecnica segreta dell’arte marziale della pizza

Livello 3 – Mitragliatrice [MF] Liv.2, Seconda tecnica segreta dell’arte marziale della pizza

Livello 4 – Berretto Lavorato a Maglia, Ultima tecnica segreta dell’arte marziale della pizza

Livello 5 – Tuta del pizzaiolo, Stivali del Pizzaiolo, Ologramma personalizzato: Il Pizzaiolo, Cappello del Pizzaiolo

L’Architetto

Questo Prepper è opzionale e potrete sbloccarlo accettando l’Ordine Secondario 105 dal Pizzaiolo.

Livello 1 – Ponte Chirale

Livello 2 – Trappola Elettrica

Livello 3 – Potenziamento APAS: Velocità Costruzione

Livello 4 – L’Architetto riparerà le vostre strutture col tempo

Livello 5 – Ologramma personalizzato: L’Architetto, Toppa 40: Blocchi di Legno

La Scienziata dei dati

Incontrerete questo curioso personaggio automaticamente lungo l’avventura. Se farete il suo ordine secondario numero 106 per il Meccanico sbloccherete anche le utili Mine da guardia, in pratica potrete poi usare i robot che si autodistruggono attaccando il nemico.

Livello 1 – Tuta Porter: Mimetica AI, Stivali furtivi, Fucile d’Assalto SL-LG [MF] Lvl.1

Livello 2 – Cappello Nousagi

Livello 3 – Canzone della Scienziata dei Dati

Livello 4 – Fucile d’Assalto SL-LG [MF] Liv.2

Livello 5 – Ologramma personalizzato: La Scienziato dei Dati, Toppa 27: Love it!

La Maternità

Struttura legata alla storia principale. Per aprire la porta della Maternità dovrete inserire la data di nascita scelta all’inizio del gioco. Se l’avete dimenticata potete consultare la pagina della Maternità nel Corpus e premere quadrato per vedere il numero da inserire.

Livello 1 – Nessuna ricompensa

Livello 2 – Modelli BB Pod

Livello 3 – Sacca di Sangue Capiente

Livello 4 – Dispositivo di Auto-Rianimazione

Livello 5 – Ologramma personalizzato: la Dottoressa, Toppa 38: BB nel Pod

Il Pioniere

Prepper opzionare che potrete sbloccare dopo aver completato gli ordini della Maternità della storia principale. Riceverete un messaggio SSS che vi indicherà di recuperare degli oggetti dispersi vicino alla Maternità e portarli nel deserto a ovest di questa struttura dove troverete il Pioniere.

Livello 1 – Scudo Pieghevole

Livello 2 – Cappuccio da Cammello

Livello 3 – Fuochi d’Artificio (supporto DHV Magellan)

Livello 4 – Tuta Porter: Rosso Deserto

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Il Pioniere, Toppa 64: Cappuccio da Cammello

Il Meccanico

Incontrerete il meccanico (con le sembianze del musicista Woodkid) seguendo la storia.

Livello 1 – Bara Mobile, Fotocamera Istantanea (oggetto stanza privata)

Livello 2 – Unità Antigravità, Armatura per il fuoristrada

Livello 3 – Mortaio (arma per il fuoristrada)

Livello 4 – Lanciarazzi (arma per il fuoristrada)

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Il Meccanico, Toppa 59: Bara Mobile

East Fort Knot (F4)

Arriverete a questa struttura seguendo la storia.

Livello 1 – Esoscheletro da Bokka Liv.1

Livello 2 – Tuta Porter: Neve, Strade migliorabili al Livello 2

Livello 3 – Esoscheletro da Bokka Liv.2

Livello 4 – Esoscheletro da Bokka Liv.3

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Leon Easton, Toppa 39: Tentacolo nel BB Pod

La Cronobiologa

Questa prepper solitaria sarà raggiungibile semplicemente andando avanti con la trama.

Livello 1 – Criptobionte (accessorio zaino)

Livello 2 – Tè Chirale (accessorio zaino)

Livello 3 – Nodo d’Amore (accessorio zaino)

Livello 4 – Cartello: Criptobionte Roulette

Livello 5 – Ologramma personalizzato: La Cronobiologa, Toppa 36: Cronobionte

Il Cacciatore di Fantasmi

Altro Prepper opzionale. Completate l’Ordine Secondario 109 per sbloccarlo. Questo vi darà diversi Ordini Secondari che sbloccano dei momenti interessanti nel gioco, che saranno necessari per sbloccare i livelli dal 2 al 5.

Livello 1 – Tuta Porter: Bosco, Rocket Box [MP]

Livello 2 – Nessuna ricompensa

Livello 3 – Granata a gas fantasma

Livello 4 – Borsa Granate Grande, Toppa 50: CA Kheir

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Il Cacciatore di Fantasmi, Toppa 47: CA Gigas

La Metagenomicista

Altra Prepper che incontrerete lungo la storia principale.

Livello 1 – Granata di cattura EX

Livello 2 – Cappello Roditore Chirale

Livello 3 – Potenziamento APAS: Aumento Produzione Cristalli Chirali

Livello 4 – Cappello Ragno Chirale

Livello 5 – Ologramma personalizzato: La Metagenomicista, Toppa 55: Ragno Chirale

Centro Logistico F5 Est

Altra struttura legata alla storia principale.

Livello 1 – Tuta Porter: Junji Ito, Lanciagranate [MF], Catapulta Carichi per CCP

Livello 2 – Stivali Absolute

Livello 3 – Lanciagranate LG [MF]

Livello 4 – Ologramma personalizzato: Papera Ludens

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Viktor Frank, Toppa 1: Ludens

Il Pescatore

Prepper opzionare situato lungo la costa del grande lago di catrame, più o meno ai piedi della Metagenomicista, un po’ più a sud. Per sbloccarlo dovrete accettare l’Ordine Secondario 116 presso il Centro Logistico F5 Est. Per raggiungere le cinque stelle con lui dovrete affrontare un'imponente boss battle accettando il suo ordine secondario.

Livello 1 – Lanciagranate DD [MF]

Livello 2 – Copertura Zaino Liv.1

Livello 3 – Lanciagranate DD [MF]

Livello 4 – Copertura Zaino Liv.2

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Il Pescatore, Toppa 48: CA Cetus

L’Avventuriero

Questo Prepper è situato in montagna e lo incontrerete seguendo l’avventura principale. Per sbloccare i suoi livelli successivi dal 2 al 5 dovrete accettare diversi Ordini Secondari in cui dovrete salvare l’Avventuriero in diverse situazioni. Il figlio dell’Avventuriero vi manderà un messaggio tramite SSS ogni volta che uno di questi ordini sarà disponibile.

Livello 1 – Guanti morsa da arrampicata Liv.1

Livello 2 – Unità termica

Livello 3 – Guanti morsa da arrampicata Liv.1

Livello 4 – Tuta Porter: Rescue

Livello 5 – Ologramma personalizzato: L’Avventuriero, Toppa 35: Necrobionte, Toppa 46: CA Bestia

Osservatorio Ambientale Orientale

Struttura legata alla storia principale.

Livello 1 – Maschera d’Ossigeno

Livello 2 – Stabilizzatore Liv.1

Livello 3 – Stabilizzatore Liv.2

Livello 4 – Stabilizzatore Liv.3

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Ridge Frost, Toppa 43: Like

L’Ingegnere Aeronautico

Altro Prepper opzionale di base in una zona molto ostica da raggiungere della montagna. Per sbloccarlo dovrete accettare l’Ordine Secondario legato a lui presso l’Osservatorio Ambientale Orientale.

Livello 1 – Torretta fluttuante, Catapulte Carichi per CCP Migliorate

Livello 2 – Boomerang di Sangue Lvl2

Livello 3 – Occhiali

Livello 4 – Rampe di Salto Migliorate

Livello 5 – Ologramma personalizzato: L’Ingegnere Aeronautico, Toppa 62: Catapulta Carichi

Il Fabbro Fantasma

Anche questo lo incontrerete automaticamente seguendo la storia.

Livello 1 – Cannone a Urto Chirale

Livello 2 – Lanciarazzi Multiplo

Livello 3 – Cappello di Babbo Natale

Livello 4 – Lanciarazzi Multiplo LG

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Il Fabbro Fantasma, Toppa 51: BT Raia

Il Catrameuta

Altro Prepper opzionale. Per connettere il Catrameuta dovrete recuperare carichi perduti solitamente situati vicino alla montagna dove si trova.

Livello 1 – Cacciatori d’Oro (arma DHV Magellan)

Livello 2 – Borraccia Lvl2

Livello 3 – Cartello: Verso un Altro Mondo

Livello 4 – Colore: Giallo Emergenza

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Il Catrameuta, Toppa 44: Impronta

South Fort Knot (F6)

Seguite la storia principale per arrivare a questa struttura.

Livello 1 – Cannone Chirale (arma per il fuoristrada), Pneumatici Chiodati per Pendii (pneumatici fuoristrada)

Livello 2 – Sistema di Difesa Attiva (arma per il fuoristrada)

Livello 3 – Unità di Difesa Elettrica

Livello 4 – Colore: Verde Prato

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Pierre Southern, Toppa 56: DHV Magellan

Osservatorio Ambientale Meridionale

Altra struttura che raggiungerete seguendo la storia.

Livello 1 - Nessuna ricompensa

Livello 2 - Mitragliatrice Leggera LG [MF] Liv.1

Livello 3 - Colore: Rosso Sangue

Livello 4 - Mitragliatrice Leggera LG [MF] Liv.2

Livello 5 - Ologramma personalizzato: Gregory Southall, Toppa 66: Chitarra di Higgs

Centro Logistico F7 Nord

Struttura che incontrerete seguendo la trama principale.

Livello 1 - Lanciarazzi Quadruplo

Livello 2 - Toppa 5: Fragile Express

Livello 3 - Lanciarazzi a Sette Colpi leggero

Livello 4 - Colore: Viola Arcobaleno

Livello 5 - Ologramma personalizzato: Bianca North, Toppa 60: Monobike

Terminal Fort Knot (F8)

Ultima struttura che incontrerete seguendo la storia principale.

Livello 1 - Nessuna ricompensa

Livello 2 - Toppa 53: Mammifero Chirale

Livello 3 - Colore: Blu Fulmine

Livello 4 - Toppa 45: CA Octopoid

Livello 5 - Ologramma personalizzato: James Ender, Toppa 52: CA Megalocarcinus

BPAS

Struttura opzionale situata a ovest del Centro Logistico F7 Nord. Per sbloccarla dovrete trovare dei carichi perduti nella zona della montagna appartenenti a BPAS. Una volta portati alla struttura accettate l’ordine che vi verrà proposto e completatelo per connetterla alla Rete Chirale.

Livello 1 - Potenziamento APAS: Estrazione Super Chirale

Livello 2 - Potenziamento APAS: Super Assistenza all’Equilibrio

Livello 3 - Potenziamento APAS: Interruttore Super Potenziato

Livello 4 - Potenziamento APAS: Super Mira Assistita

Livello 5 - Potenziamento APAS: Super EM Plasma, Ologramma personalizzato: BPAS, Toppa 3: APAS

Mr. Impossible

Prepper opzionali che si trovano in una zona impervia a sud del Centro Logistico F5 Est, poco sopra la zona con le grosse lastre di ghiaccio in mare. Per connetterli dovrete trovare dei carichi smarriti nella zona intorno a dove si trova la loro base, una volta portati dovrete accettare il loro Ordine Secondario che, una volta completato, li convincerà ad unirsi alla Rete Chirale.

Raggiungere il livello 5 con loro non sarà una passeggiata dato che dovrete affrontare un Ordine Secondario complesso che vi chiederà di recuperare oggetti in tutti i campi base nemici in Australia.