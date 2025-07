Death Stranding 2: tutti i prepper e le ricompense (Messico)

Come e anche più del suo predecessore, Death Stranding 2: On the Beach è un gioco davvero enorme e pieno di cose da fare. L’attività più importante per chi vuole completare il gioco al 100% è senza alcun dubbio portare al massimo livello tutte le varie strutture divise tra Messico e Australia.

In totale queste sono 42 e richiederanno davvero molto tempo per portare il rapporto con ogni persona incontrata nel viaggio di Sam alle tanto ambite 5 stelle. La cosa più stimolante nel far salire il livello di stelle con ogni Prepper sono le ricompense che questi daranno al nostro protagonista. Alcuni infatti ci daranno del nuovo equipaggiamento o delle nuove armi in grado di cambiare completamente l’approccio al gameplay.

Per iniziare abbiamo voluto concentrarsi sulla regione messicana, mostrandovi quali siano le strutture e le ricompense che potrete trovare in questo territorio.

Death Stranding 2: guida alle strutture del Messico

Il Messico è la prima regione del gioco che funge un po’ come tutorial. Come consigliato nella nostra guida sui consigli per iniziare il gioco vi conviene aspettare di essere in una fase avanzata dell’Australia per tornare in Messico e migliorare i rapporti con le varie strutture presenti, così che potrete sfruttare i vantaggi del nuovo equipaggiamento acquisito nella regione Australiana.

In Messico ci saranno soltanto 6 strutture da collegare e con cui migliorare i rapporti, vediamoli nel dettaglio.

Ciudad Nudo del Norte (C1)

Questa sarà la prima struttura che incontrerete seguendo la storia principale. Le sue ricompense saranno.

Livello 1 – Nessuna ricompensa

Livello 2 – Pistola automatica (MP)

Livello 3 – Pistola automatica con silenziatore (MP)

Livello 4 – Big-Bore Handgun (MP)

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Norberto Puente, Toppa 31: Mexican Cryptobiote

Villa Libre

La seconda struttura che incontrerete in Messico seguendo la storia principale. Le sue ricompense saranno:

Livello 1 – PCC Lvl1

Livello 2 – Asta elettrica personalizzabile

Livello 3 – Asta Elettrica ad alto voltaggio personalizzabile

Livello 4 – Asta gemella

Livello 5 – Ologramma personalizzato: La Madre, Toppa 54: Roditore Chirale

Centro Logistico C1 Sud

Lo incontrerete proseguendo nella storia principale. Ecco le ricompense che potrete ricevere aumentando il livello di questa struttura.

Livello 1 – Granata di Sangue lvl1, Costruzione riparo Cronopioggia nel PCC

Livello 2 – Granata EX

Livello 3 – Granata di Sangue lvl2

Livello 4 – Fucile d’assalto (MP) lvl2

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Benjamin Rivera, Toppa 25: Smile, Miglioramento APAS: cooldown del cannone della Magellan migliorato

Ex Laboratorio di ricerca di Geofisica

Proseguendo nella storia incontrerete questa struttura, ecco cosa otterrete come ricompensa man mano che ne migliorerete il livello.

Livello 1 – Proiettili MP

Livello 2 – Armatura difensiva per la Tri-Cruiser

Livello 3 – Fucile d’assalto leggero (MP) Lvl1

Livello 4 – Fucile d’assalto leggero (MP) Lvl2

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Deadman, Ologramma personalizzato: Alex Weatherstone, Toppa 57: Tri-Cruiser

L’Artista

Questa Prepper solitaria è completamente opzionale. Per riuscire a reclutarla per connetterla alla Rete Chirale dovrete cercare dei carichi perduti con il suo nome, che solitamente si trovano vicino alla sua base ai piedi della montagna dal lato opposto del Centro Logistico C1 Sud.

Una volta portati potrete iniziare a svolgere delle consegne anche per lei. Ecco le sue ricompense.

Livello 1 – Due nuovi colori per la personalizzazione dell’equipaggiamento

Livello 2 – due nuovi colori per la personalizzazione

Livello 3 – Altri due nuovi colori per la personalizzazione

Livello 4 – Altri due nuovi colori sbloccabili e il potenziamento per L’APAS auto-difesa Odradek

Livello 5 – Due nuovi colori per la personalizzazione, ologramma personalizzato: Lauren Tsai e Toppa 49: CA Magniceps

Il Bokka

Sesto e ultimo Prepper del Messico, anche lui è opzionale. Per farlo entrare nella Rete Chirale dovrete trovare dei carichi abbandonati destinati a lui, solitamente si trovano nell’area intorno al deserto e alla foresta dove si trova la sua base, situata ai piedi della montagna dal lato opposto di Villa Libre.

Vediamo con cosa vi premierà:

Livello 1 – Stivali da trekking

Livello 2 – Sticky Gun

Livello 3 – Toppa 9: Porter

Livello 4 – Accessorio per lo zaino: Porter

Livello 5 – Ologramma personalizzato: Il Bokka, Toppa 42: Porter

Questo è tutto per quanto riguarda il Messico, presto vi forniremo una guida completa per tutta l’Australia.