Death Stranding 2: guida ai segreti del Pizzaiolo

Come ci si aspetterebbe da Hideo Kojima (che abbiamo potuto intervistare a Tokyo qualche settimana fa), anche Death Stranding 2 è pieno di segreti. Uno di questi è legato alla misteriosa figura del pizzaiolo, esperto conoscitore dell’arte della pizza (e non solo culinaria come vedremo in seguito), da cui potrete prendere diversi ordini a tempo per consegnare delle calde e gustose pizze prima che il tempo scada.

Il pizzaiolo è interpretato dal famoso regista giapponese Mamoru Oshii, che ha curato molti film d’animazione importanti nella sua carriera, tra cui Ghost in the Shell. Quando lo incontreremo nel gioco però vi sembrerà subito piuttosto sospetto per le sue attività, e in questa guida vi vogliamo svelare come scoprire il suo segreto.

Attenzione: se non volete nessuno spoiler su quanto accadrà in questa missione vi invitiamo a non proseguire oltre.

Il segreto del Pizzaiolo

In Death Stranding 2 una volta che avrete trovato il Pizzaiolo e averlo collegato alla Rete Chirale, intuirete che qualcosa non va, dato che oltre a consegnare della pizza vi farà consegnare anche delle armi. Tramite un messaggio via il Social Strand System vi svelerà anche un codice da inserire nel menu di selezione delle armi, che le renderà letali.

Per scoprire cosa realmente sta succedendo con il Pizzaiolo, dovrete ottenere una connessione con lui di quasi due stelle: la progressione si bloccherà automaticamente all’80% prima dell’ottenimento della seconda stella, e a quel punto sarà possibile trovare un carico disperso chiamato Michanga del Pizzaiolo che dovrete prendere e riportargli indietro.

Noi l’abbiamo trovata nel campo nemico proprio a fianco del Pizzaiolo mentre stavamo svolgendo la missione per la Scienziata di Dati in cui dovevamo recuperare dei cartoni vuoti da riportare sempre al nostro chef della pizza, ma potrebbe apparire anche in altri luoghi.

Una volta riportata la Michanga alla base del Pizzaiolo, la porta dietro di lui si aprirà, ma fate attenzione, una volta all’interno verrete attaccati da alcuni Mech Spettro. Sconfitti questi, potrete aprire la porta in fondo alla stanza per far partire una delle cutscene più esilaranti del gioco, in pieno stile Kojima, e ottenere anche il trofeo legato alla quest.

Le Arti Marziali della Pizza

Ora sapete la verità sul Pizzaiolo e questi vi insegnerà le sue potentissime Arti Marziali della Pizza. Queste sono tecniche segrete corpo a corpo che renderanno Sam inarrestabile nel combattimento ravvicinato contro altri umani e persino contro i Mech Spettro.

La prima la otterrete subito dopo aver finito la quest e vi basterà tenere premuto R2 e Cerchio per eseguire una mossa in cui Sam si lancerà contro gli avversari ruotando su sé stesso, una tecnica che ricorda lo Psycho Crusher di M.Bison in Street Fighter.

Una volta che avrete fatto salire il livello con il Pizzaiolo a tre stelle otterrete una seconda tecnica, eseguibile stavolta tenendo premuto L2 e Cerchio. Stavolta Sam eseguirà una serie di calci letali in grado di stendere facilmente qualsiasi umano.

Infine l’ultima tecnica verrà acquisita una volta raggiunte le quattro stelle. La tecnica finale si eseguirà tenendo premuti L2 e R2 insieme al Cerchio: questa volta Sam userà la piena potenza della tecnica della pizza per eseguire una letale presa che funziona sia con umani che contro Mech Spettri di stazza normale. Provatela contro Neil per un effetto esilarante.

Ora siete dei veri maestri dell’Arte Marziale della Pizza e nessuno potrà fermarvi in un combattimento corpo a corpo.