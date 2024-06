Dark Souls Trilogy a un prezzo SUPER! SOLO 30€!

Se siete appassionati della celebre serie di giochi Dark Souls, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. La Dark Souls Trilogy per PS4 è disponibile a soli 30€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo più basso recente di 43€. Questa trilogia epica, rinomata per la sua difficoltà e profondità narrativa, è un must-have per ogni amante dei giochi di ruolo d'azione. Inoltre, vi ricordiamo che recentemente è stata lanciata l'espansione "Shadow of the Erdtree" di Elden Ring, successore spiriturale della serie Dark Souls. Trovate tutti i dettagli nella nostra recensione completa.

Dark Souls Trilogy, chi dovrebbe acquistarla?

La Dark Souls Trilogy comprende tre titoli fondamentali: Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of The First Sin, e Dark Souls III: The Fire Fades. Ogni gioco include tutti i contenuti aggiuntivi e DLC, offrendo un'esperienza di gioco completa e immersiva. Il primo capitolo, Dark Souls Remastered, vi porterà nuovamente nelle terre oscure di Lordran con una grafica migliorata in alta definizione e un gameplay fluido a 60 fps, sia in modalità singola che multiplayer online con server dedicati. Insieme al gioco base, è incluso anche il DLC Artorias of the Abyss, che aggiunge ulteriori sfide e storie avvincenti.

Il secondo capitolo, Dark Souls II: Scholar of The First Sin, è una versione ampliata e migliorata del gioco originale, comprendente i tre DLC: Crown of the Sunken King, Crown of the Old Iron King e Crown of the Ivory King. Questa edizione introduce nuove meccaniche di gioco, nemici e ambientazioni, mantenendo il caratteristico livello di sfida che ha reso celebre la serie. Infine, Dark Souls III: The Fire Fades conclude la saga con combattimenti intensi, sia in solitaria che in modalità cooperativa o PvP, e include i due DLC premiati: Ashes of Ariandel e The Ringed City.

Oltre ai giochi, la trilogia offre anche le colonne sonore originali composte da Motoi Sakuraba e Yuka Kitamura, con oltre 110 tracce che vi faranno rivivere le emozioni e le battaglie epiche del vostro viaggio nei mondi di Dark Souls. Con una durata complessiva di più di sei ore, queste musiche sono un tesoro per qualsiasi fan della serie.

Questa offerta rappresenta un'occasione imperdibile per arricchire la vostra collezione di giochi e immergervi nuovamente nelle atmosfere oscure e affascinanti di una delle saghe più apprezzate di sempre. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità e approfittate subito dello sconto su Amazon per aggiungere la Dark Souls Trilogy per PS4 alla vostra libreria di giochi. Buon divertimento e... preparatevi a morire!

