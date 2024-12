In Marvel Rivals, l'ottenimento di XP è fondamentale per avanzare nei livelli del profilo e sbloccare i contenuti del Battle Pass, come costumi esclusivi, spray, emote e tanto altro.

Tuttavia, i metodi per guadagnare XP non sono immediatamente chiari, e guadagnarne un numero sufficente per ottenere in tempi relativamente brevi i contenuti extra non è semplice.

Proviamo a fare chiarezza spiegando i vari modi di ottenere XP e, spoiler, i vari tipi di XP nello specifico.

Come guadagnare XP in fretta in Marvel Rivals

In Marvel Rivals, esistono vari tipi di punti esperienza: i Regular XP, Event XP e Battle Pass XP.

I Regular XP aumentano il livello del profilo e restano validi per tutte le stagioni. sono necessari per sbloccare funzionalità come le partite competitive, disponibili dal livello 10.

Gli Event XP sono invece legati alla stagione in corso, sbloccano ricompense stagionali come spray, unità e costumi.

I Battle Pass XP sono infine i punti esperienza relativi alla progressione del Battle Pass, che vi consente di ottenere contenuti cosmetici come skin e tanto altro.

Come guadagnare Regular XP

I Regular XP si ottengono semplicemente giocando a Marvel Rivals in una qualsiasi modalità multiplayer, come Partita Veloce, Conquista, Competitiva, Partita Personalizzata, Pratica contro IA.

Il modo più rapido per accumulare Regular XP è completare azioni come uccisioni e assist durante le partite. Alla fine di ogni match, il gioco mostrerà l'esperienza totale guadagnata in quel match.

Come guadagnare Event XP

Per quanto riguarda gli Event XP, questi possono essere guadagnati completando le Missioni Stagionali che, com'è facile intuire, possono essere sbloccate solo durante la stagione in corso.

Le missioni si dividono in tre categorie:

Missioni giornaliere , missioni che si possono ottenere ogni 24 ore

, missioni che si possono ottenere ogni 24 ore Sfide, missioni con obiettivi più impegnativi che si rinnovano ogni ogni 48 ore

missioni con obiettivi più impegnativi che si rinnovano ogni ogni 48 ore Ripetibili, missioni ripetibili senza alcun limite o vincoli

Come guadagnare Battle Pass XP

I Battle Pass XP si ottengono guadagnando delle missioni stagionali specifiche che premiano con Chrono Tokens, raffigurati come esagoni viola con fulmini. Questi token servono per sbloccare i livelli del Battle Pass, che include costumi esclusivi per vari eroi.

Come guadagnare XP in fretta

Nella speranza di esservi districati un pochino nei vari tipi di punti esperienza di Marvel Rivals, ora vi suggeriamo qualche dritta per riuscire a guadagnarne più in fretta del normale.

Per quanto riguarda i Regular XP, il consiglio principale e di giocare molto e concentrarvi su uccisioni e assist in particolare per ottenere più punti. Giocando personaggi di classe Duellante sarà più facile probabilmente, ma state attenti ad avere sempre una squadra bilanciata.

Gli Event XP possono essere raccolti facilmente più che altro focalizzandosi sulle missioni giornaliere, visto che sono più semplici da completare e vi garantiscono un guadagno costante di esperienza. Concentratevi sulle Sfide solo se sapete di poter giocare parecchio a Marvel Rivals.

Discorso simile per i Battle Pass XP, che possono essere ottenuti completando le missioni e collezionando i Chrono Tokens. Se non altro, gli sviluppatori hanno promesso che sarà possibile completare tutti i battle pass anche in futuro, quindi non dovrete avere troppa fretta.