Vi piace risolvere misteri? Oggi Cluedo costa il 22% IN MENO!

Appassionati di enigmi e investigazioni, preparatevi a dare prova del vostro ingegno approfittando dello sconto su Cluedo, il gioco da tavolo di investigazione più famoso del mondo. Normalmente venduto a 35,99€, oggi si porta a casa con soli 27,90€, con un risparmio del 22% rispetto al prezzo abituale.

Cluedo, chi dovrebbe acquistarlo?

Cluedo si rivolge agli amanti dei giochi da tavolo che cercano emozioni e trame misteriose da risolvere insieme. Questa versione aggiornata mantiene intatti gli elementi che hanno reso Cluedo un'icona intramontabile, ma introduce nuove regole e modalità che aumentano ulteriormente il fascino e l'interattività, rendendolo perfetto per serate divertenti con amici e familiari. Consigliato per un'ampia fascia d'età, da 8 a 99 anni, è ideale per chi desidera un gioco che stimoli la mente, la logica e la strategia, consentendo di mettere alla prova abilità deduttive e di risolvere misteri avvincenti.

Con la possibilità di coinvolgere da 2 a 6 giocatori, Cluedo assicura intrattenimento e competizione, offrendo nuovi spazi bonus e una variante appositamente studiata per le sfide a due giocatori, che rendono ancora più accattivante il confronto tra investigatori. Sia che siate veterani della serie o nuovi appassionati, questa edizione rinnovata promette di catturare la vostra attenzione e trasformare ogni partita in un'esperienza entusiasmante e unica.

Cluedo di Hasbro Gaming è insomma un must per gli appassionati di giochi da tavolo che amano il mistero e la strategia. La sua capacità di coinvolgimento lo rende perfetto per serate conviviali in famiglia o con gli amici, in modo che possiate divertirvi insieme a risolvere i misteri. E oggi vi costa solo 27,90€, con un bel risparmio rispetto ai 35,99€ abituali.

Vedi offerta su Amazon