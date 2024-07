Cinema d'estate? 3 film al prezzo di 2 con le offerte Warner!

Approfittate della convenienza e della qualità con questa fantastica offerta di film dal catalogo Warner su Feltrinelli: acquistate 3 film al prezzo di 2 fino al 16 luglio. È un'occasione imperdibile per arricchire la vostra collezione con titoli indimenticabili e di grande successo. La promozione Feltrinelli è valida esclusivamente online, permettendovi di fare acquisti comodamente da casa e ricevere direttamente i vostri film preferiti.

Offerte Feltrinelli: perché approfittarne?

Feltrinelli, da sempre sinonimo di cultura e intrattenimento di qualità, offre una vasta selezione di film che spaziano dai grandi classici alle nuove uscite, garantendo qualcosa per tutti i gusti. Nel catalogo Warner troverete capolavori del cinema, film d'azione mozzafiato, commedie esilaranti e drammi. La promozione 3x2 è un'occasione perfetta per rivedere i film che avete amato o per scoprire nuovi titoli che non avete ancora visto.

Se amate la fantascienza, vi consigliamo "Dune" del 2021, offerto a 9,99€. Il film, diretto da Denis Villeneuve, vede nel cast Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Vi suggeriamo anche "Inception" del 2010 di Christopher Nolan, che vede nel cast Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard e Cillian Murphy. Trovate il film su Feltrinelli a 9,99€.

Acquistare 3 film al prezzo di 2 è semplicissimo. Visitate il sito Feltrinelli, consultate il catalogo Warner e scegliete i tre film che preferite. Al momento del pagamento, il prezzo del meno costoso verrà automaticamente detratto dal totale. Ricordate, la promozione è valida fino al 16 luglio, quindi non perdete tempo!

