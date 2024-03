CHE BOMBA! DualSense PS5 al prezzo più basso di sempre! 54€

Volete acquistare un secondo controller per PS5? Oggi potete approfittare di una vantaggiosa offerta Amazon, che propone l'ottimo DualSense a soli 54,90€, con uno sconto del 22% sul prezzo originale di 69,99€! Un ottimo affare, soprattutto se si considerano le funzionalità all'avanguardia offerte dal gamepad, noto per garantire ai giocatori un'esperienza di gioco più coinvolgente e immersiva grazie al feedback tattile e ai trigger adattivi.

DualSense PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta sul gamepad DualSense rappresenta un'ottima opportunità per chi ha bisongo di acquistare un secondo controller per giocare in compagnia su PS5, senza spendere cifre esorbitanti. Con il suo design innovativo, che include feedback tattile e trigger adattivi, il controller è pensato per chi desidera percepire ogni dettaglio del gioco, dal tendere la corda di un arco alla pressione dei freni in una corsa ad alta velocità. L'integrazione di un microfono e del pulsante Crea rende il dispositivo perfetto anche per i giocatori che amano giocare in modalità multiplayer online.

Oggi, grazie allo sconto del 22% offerto da Amazon, potete cogliere al volo l'opportunità di acquistare l'ottimo DualSense PS5 a prezzo ridotto, pagandolo solamente 54,90€! Un ottimo affare, soprattutto se considerate il prezzo pieno di 69,99€.

