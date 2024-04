Innamorati di Fallout? Ecco cos'altro guardare, aspettando la stagione 2

Se vi siete appassionati alla serie TV di Fallout e state cercando qualcosa di simile da guardare dopo aver terminato l'avventura di Lucy, sappiate che le opzioni sono parecchie. Qui di seguito troverete una ricca lista di film e serie TV ispirati ai videogiochi o ambientati in mondi post-apocalittici, disponibili su Amazon Prime Video.

Naturalmente, vi consigliamo di considerare l'iscrizione ad Amazon Prime, se non lo avete già fatto, poiché è necessaria per accedere alla piattaforma streaming Prime Video. Se siete già abbonati, potrete utilizzare le stesse credenziali Amazon per accedere a Prime Video tramite il web, le app per dispositivi iOS, Android e Windows, e su smart TV.

Se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime, questo è il momento perfetto per farlo, poiché potrete usufruire di un periodo di prova gratis di 30 giorni. Durante questo periodo avrete accesso non solo a Prime Video, ma anche a tutti gli altri vantaggi dell'abbonamento, tra cui la consegna rapida e gratuita di tutti gli ordini Amazon, l'accesso a piattaforme come Amazon Music, Amazon Luna Gaming e Amazon Prime Reading.

Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni

Che serie TV e film guardare se ti è piaciuto Fallout

Prime video: film e serie TV tratti dai videogiochi

Assassin’s Creed (per i clienti Prime)

Halo (su Paramount+ come abbonamento aggiuntivo tramite i Prime Video Channels)

Super Mario Bros. Il Film (acquisto su Prime Video)

Uncharted (per i clienti Prime)

Sonic. Il Film (su Paramount+ come abbonamento aggiuntivo tramite i Prime Video Channels)

Il franchise Resident Evil (noleggio o l’acquisto su Prime Video)

Altre avventure post-apocalittiche

Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond (per i clienti Prime)

The Expanse (per i clienti Prime)

A Quiet Place – Un posto tranquillo (su Infinity Selection, come abbonamento aggiuntivo tramite i Prime Video Channels)

A Quiet Place II (su Paramount+ come abbonamento aggiuntivo tramite i Prime Video Channels)

Franchise Mad Max (noleggio o acquisto su Prime Video)

Sopravvissuti (per i clienti Prime)

Z Nation (per i clienti Prime, prime tre stagioni)

Dove rivedere gli attori di Fallout