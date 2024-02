OFFERTA SHOCK: 250€ in meno sul notebook Asus Vivobook 15!

Se state cercando un notebook di alta qualità a un prezzo conveniente, non lasciatevi scappare la vantaggiosa offerta Amazon di oggi, che propone uno sconto del 28% per acquistare il laptop ASUS Vivobook 15. Ora disponibile a soli 649€ anziché 899€, questo portatile vi offre un'opportunità imperdibile per possedere un dispositivo elegante e performante. Le sue specifiche tecniche di alto livello garantiscono prestazioni eccellenti per adattarsi a ogni vostra esigenza quotidiana.

ASUS Vivobook 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS Vivobook 15 è la scelta ideale per professionisti sempre in movimento e studenti universitari alla ricerca di un portatile affidabile senza compromettere prestazioni e portabilità. Con il suo display NanoEdge da 15,6" dalle cornici sottili e la certificazione TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, questo notebook offre un'esperienza visiva eccellente, ideale per coloro che trascorrono lunghe ore di fronte al monitor, riducendo al minimo l'affaticamento visivo.

ASUS Vivobook 15 monta un processore Intel Core i7-1255U di 12° generazione, una scheda grafica Intel Iris Xe e 8GB di RAM, tutte caratteristiche che lo rendono perfetto per gestire attività quotidiane complesse e offrire un'esperienza di intrattenimento di alta qualità. La sua versatilità è ulteriormente potenziata dalla tastiera retroilluminata, ideale per lavorare in condizioni di scarsa illuminazione, e dalla cerniera lay-flat a 180°, che facilita la condivisione dello schermo. In definitiva, se cercate un notebook che unisca funzionalità avanzate, design distintivo e un ottimo rapporto qualità-prezzo, ASUS Vivobook 15 è la scelta ideale. L'offerta attuale di Amazon, con uno sconto del 28%, rende l'acquisto di questo portatile ancora più conveniente!

