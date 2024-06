Assassin's Creed The Rebel Collection per Switch a soli 25€!

Avete effettuato il pre-order su Assassin's Creed Shadows? Mentre aspettate l'uscita ufficiale, oggi vi segnaliamo che Assassin's Creed The Rebel Collection per Nintendo Switch è disponibile su Amazon a soli 24,97€, offrendo un risparmio del 27% rispetto al prezzo originale di 34,29€. Questa collezione include due capolavori: Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Rogue, entrambi arricchiti da tutti i DLC già usciti. Ottimizzata per il sistema Nintendo Switch, offre funzionalità avanzate promettendo un'esperienza di gioco immersiva sia in mare che a terra. Non perdete l'occasione di immergervi nelle epiche battaglie navali e nelle avventure di questa serie cult.

Assassin's Creed The Rebel Collection per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed The Rebel Collection per Nintendo Switch è consigliato a chi cerca un'avventura epica capace di immergervi completamente nei panni di un temerario pirata o di un astuto cacciatore di Assassini. È perfetto per gli appassionati del franchise di Assassin's Creed dai 18 anni in su, offrendo un contenuto di gioco che comprende Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Rogue, più tutti i DLC single player rilasciati fino ad ora. La collezione si rivela ideale per chi desidera esplorare storie affascinanti che si svolgono sia sulla terra che sui mari, grazie alla libertà di esplorazione garantita dalle mappe cittadine e marittime.

La proposta si rivela anche un'ottima scelta per chi vuole sfruttare al massimo la Nintendo Switch grazie alle funzioni avanzate come la modalità portatile, il rumble HD, l'interfaccia touch screen e il sistema di mira con comandi di movimento. Se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco che mescola perfettamente azione, avventura e strategia, Assassin's Creed The Rebel Collection vi permetterà di rivivere due delle narrazioni più appassionanti e ricche di azione dell'universo di Assassin's Creed, il tutto ottimizzato per la console Nintendo.

Disponibile ora a 24,97€ rispetto al prezzo originale di 34,29€, Assassin's Creed The Rebel Collection per Nintendo Switch rappresenta un'opportunità eccezionale per immergersi nelle avventure e nei misteri dei Caraibi e oltre. Questa edizione non solo valorizza il gioco con contenuti aggiuntivi ma promette anche ore di divertimento garantito grazie alla ricchezza di storie e gameplay che hanno reso la serie un must-have. Vi consigliamo di approfittarne, sia che siate fan di lunga data sia nuovi ammiratori dei titoli di Assassin's Creed.

