Amanti dei dungeon: Endless dungeon oggi ha uno SCONTO INCREDIBILE del 68%!

Endless Dungeon è un gioco che vi catapulta in una stazione spaziale abbandonata, piena di mostri spietati e segreti da scoprire. Il vostro obiettivo? Raggiungere il Nucleo per scappare, ma non sarà affatto semplice. Dovrete affidarvi al vostro fidato robot di cristallo, una risorsa fondamentale per sopravvivere alle stanze generate proceduralmente di questa rovina spaziale. Ogni stanza rappresenta una nuova sfida, dove strategia e prontezza di riflessi saranno essenziali per sopravvivere.

Che siate giocatori solitari o amanti della cooperativa, Endless Dungeon offre modalità di gioco adatte a tutti. Potete affrontare i pericoli della stazione da soli o formare una squadra fino a tre giocatori per pianificare strategie e sfidare insieme gli orrori che vi attendono. Incontrerete un cast di eroi unici, ognuno con le proprie abilità e personalità distintive, pronti a combattere per un obiettivo comune: uscire vivi da questa trappola mortale.

Il fascino di Endless Dungeon non si ferma qui. Il gioco è ricco di pericoli, mostri letali e tesori nascosti. Ogni passo verso il Nucleo vi avvicinerà a scoprire la tragica storia della stazione spaziale. Ma attenzione, la morte è una compagna costante in questa avventura. Ogni volta che fallirete, verrete riportati al Saloon, pronti a ripartire con nuove strategie e una maggiore conoscenza dei pericoli che vi aspettano.

