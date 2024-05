Fino a 280Hz con un monitor? Si può fare, e con sconto di 120€!

Se cercate un monitor da gaming con un budget massimo di 500€, abbiamo una buona notizia: su Amazon, l'Alienware AW2723DF è disponibile a soli 499,03€, grazie a uno sconto di 120€. Questo monitor offre un'esperienza di gioco di alta qualità con un pannello che può essere overcloccato fino a 280Hz. Non male, se siete giocatori PC che aspirano al massimo delle performance.

Alienware AW2723DF, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Alienware AW2723DF è ideale per i gamer appassionati e i professionisti creativi che richiedono prestazioni e qualità visiva eccellenti. Con una frequenza di aggiornamento che può arrivare a 280Hz tramite overclocking e tecnologia Fast IPS con un tempo di risposta di soli 1ms, soddisfa le esigenze sia dei giocatori casuali che di quelli competitivi che necessitano di azioni senza ritardi.

La compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC garantisce un gameplay fluido, eliminando il fastidioso effetto tearing. Per i creatori di contenuti, il monitor offre modalità dedicate per ottimizzare il lavoro con spazi colore nativi DCI-P3 e sRGB, perfetto per progetti che richiedono precisione cromatica come il montaggio video o la progettazione grafica.

La risoluzione QHD, combinata con un'ampia gamma di colori e la capacità HDR, rende ogni dettaglio nitido e vibrante, migliorando significativamente l'esperienza visiva. Il design funzionale, con gestione dei cavi e regolazione completa della posizione di visualizzazione, rende allora questo Alienware AW2723DF perfetto sia per lunghe sessioni di gioco che per progetti complessi. Al prezzo attuale di 499,03€, rappresenta un ottimo investimento per chi cerca un monitor di alta qualità sotto i 500€.

